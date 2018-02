L’ultima serie PH di proiettori laser RB di NEC risponde alla crescente richiesta di proiezioni digitali su grandi superfici

Di fronte a una richiesta di proiezioni digitali su grandi superfici per la quale è previsto un incremento superiore al 50% entro all’anno fino al 2020, NEC ha annunciato il lancio dei proiettori laser RB più luminosi del mondo.

L’ultima serie PH, di cui fanno parte i modelli NEC PH3501QL e NEC PH2601QL, è progettata per offrire la qualità del cinema digitale in ambienti di grandi dimensioni. Il riferimento va a stadi sportivi, sale concerti ed eventi, cinema, musei, teatri e parchi divertimenti per i quali l’ultima nata offre qualità di proiezione pari a quella del cinema ma a un prezzo più accessibile.

A renderla economicamente tale ci pensano i vantaggi della tecnologia a fonte di luce laser RB per garantire nuovi livelli di luminosità ed elevata risoluzione, abbinate a costi di operatività contenuti per una vasta gamma di applicazioni.

Nello specifico, il modello PH3501QL offre 40.000 lumen centrali, mentre il modello PH2601QL ne prevede 30.000.

I nuovi modelli top di gamma, che saranno disponibili sul mercato entro la fine di questa primavera, sfruttano il meglio della tecnologia ai fosfori laser e laser RGB dando come risultato un proiettore potente e ricco di punti di forza, come l’efficienza operazionale ed immagini estremamente immersive.

A sua volta, l’efficiente sistema di elaborazione della luce si traduce in un enorme risparmio sul fronte dei costi di operatività rispetto ai sistemi di proiezione a lampada, grazie ai consumi energetici ridotti, un’operatività priva di manutenzione e l’eliminazione del problema della sostituzione della lampada e dei filtri per più di 20.000 ore di utilizzo.

Infine, la serie PH prevede la massima flessibilità di installazione, con lens shift exra-wide in verticale (+/- 50%) e in orizzontale (+/- 17%), percentuali migliori di qualsiasi altro prodotto 4k oggi sul mercato, oltre che una selezione di lenti wide zoom con montaggio a baionetta per installazioni senza problemi e la facile sostituzione delle vecchie macchine. I proiettori prevedono anche connettività future-proof inclusi numerosi ingressi 4K e un’elaborazione del segnale intelligente come il Picture-in-Picture o il Picture-by-Picture, per garantire visioni “pixel-free” su larga scala.