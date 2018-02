AVM: nuovi prodotti FRITZ! per le connessioni in fibra ottica

Saranno presentati a FTTH Conference, a Valencia dal 13 al 15 febbraio

Durante l‘evento "FTTH Conference", che si terrà a Valencia dal 13 al 15 febbraio, AVM presenterà una nuova gamma di prodotti per creare reti domestiche intelligenti. Riflettori accesi sui modelli FRITZ!Box dedicati alle connessioni in fibra ottica, insieme alle soluzioni Mesh WiFi targate FRITZ! e i FRITZ!Box, veri e propri hub per la Smart Home.

Il Nuovo Fritz!Box 5491

AVM amplia la propria linea di prodotto con FRITZ!Box 5491, un potente dispositivo per le connessioni in fibra ottica dirette. Il nuovo FRITZ!Box si basa sulla tecnologia GPON per le connessioni FTTH. L’apparato del FRITZ!Box 5491 è simile a quello del FRITZ!Box 5490, e supporta la tecnologia point-to point. Per le reti domestiche sono disponibili velocità in fibra ottica fino a 1 Gbit utilizzando uno dei due modelli: fast gigabit LAN e Dual Wireless AC + N forniscono una rete sempre ottimizzata. AVM presenterà i modelli top di gamma per tutti gli altri tipi di connessione: FRITZ!Box 7590 e FRITZ!Box 6890 LTE forniscono una trasmissione ottimizzata dei dati su qualsiasi connessione grazie alla tecnologia 4×4 MIMO Multi-Utente e al FRITZ!OS intelligente.

Mesh WiFi con FRITZ!

Con FRITZ!Box, AVM, pioniere nell’ambito Mesh WiFi http://en.avm.de/mesh, soddisfa pienamente le esigenze di un’ampia gamma di dispositivi wireless. Le connessioni diventano sempre più veloci e cresce il numero di dispositivi mobile presenti nelle case, ecco perché rapidità e prestazioni sono fondamentali nelle reti domestiche. Grazie a FRITZ!OS 6.90 o versioni superiori, la comunicazione tra tutti i prodotti FRITZ! (FRITZ!Box, ripetitori wireless, adattatori powerline) è migliorata in modo che le impostazioni possano essere sincronizzate e le prestazioni dei dispositivi connessi siano sempre ottimizzate.

FRITZ!Box: un vero e proprio hub per la Smart Home

Vero e proprio hub per reti domestiche, FRITZ!Box https://en.avm.de/guide/smart-home/ supporta diverse tecnologie tra cui wireless LAN, DECT e powerline, permettendo a tutti i dispositivi presenti sulla rete di operare insieme in modo intelligente – dagli smartphone alle televisioni, fino ai dispositivi audio e agli elettrodomestici come lavatrici, lampade o sistemi di irrigazione da giardino. Grazie ai ripetitori wireless, telefoni DECT, adattatori powerline, prese smart, comandi intelligenti per radiatori e FRITZ!Apps, AVM offre tutto ciò che serve per creare le nuove reti domestiche intelligenti.

Tutte le novità saranno in mostra allo stand S04.