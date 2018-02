Microtech lancia un nuovo e-book sottile, sofisticato e performante

e-book Pro è sottile 13 mm e pesa poco più di 1 Kg

E’ e-book Pro l’ultima novità di Microtech, l’azienda italiana attiva nel settore delle tecnologie mobili: un ultrabook sottile e super leggero (spessore di 13 mm e peso di 1.3 Kg) con display da 14.1 Full HD e bordi sottili di 3 mm.

Dotato di tecnologia One Glass Solution (OGS),che aumenta la profondità dei colori e riduce i riflessi della luce, il nuovo e-booK Pro è dotato anche di una tastiera che consente una digitazione precisa e che supporta fino a otto milioni di battiture, con una escursione dei tasti che gode di una corsa di 0.7 mm. Inoltre, tre livelli di retroilluminazione, regolabili manualmente, permettono l’utilizzo dell’ultrabook in qualunque circostanza.

I materiali sono robusti: il telaio di e-book Pro è stato realizzato con alluminio serie 5000, lo stesso utilizzato nell’industria aeronautica. Nella lavorazione il prodotto è sottoposto ad un processo di anodizzazione e taglio al diamante, e a una successiva spazzolatura.

Con il touchpad di e-book Pro ogni millimetrico movimento diventa azione: è possibile ricorrere a diverse gestures a due, tre o quattro dita per attivare lo zoom o il tasto destro del mouse. In più, la tecnologia palm-rejection è in grado di eliminare il problema dei tocchi indesiderati rendendo l’utilizzo del dispositivo più naturale e confortevole. Nel dispositivo è integrato un lettore di impronte digitali che offre una sicurezza di grado biometrico e aumenta fino a tre volte la velocità di accesso a Windows rispetto ad una normale password.

Il sistema operativo presente sul nuovo ultrabook di Microtech è Microsoft Windows 10, ma e-book Pro è disponibile anche con il sistema Ubuntu 17.10 di Linux.

La batteria di e-book Pro è stata progettata per adattarsi al profilo sottile del portatile con una capacità di circa 38 Wh in grado di ricaricarsi al 50% in un’ora e di durare fino a nove ore consecutive e a dieci giorni in stand-by.

L’ultrabook di Microtech è equipaggiato con il processore quad-core Intel Celeron Serie N a 64bit da 2.20 GHz e 6 GB di memoria LP-DDR3. Ciò significa poterlo utilizzare in mobilità come un computer da casa, senza escludere la visione di contenuti video in 4K. La capacità di archiviazione di e-book Pro può essere estesa fino a 272 GB, per un avvio istantaneo delle applicazioni grazie alla memoria SSD, di cui Microtech propone tre alternative: 60, 120 o 240 GB.

Per accedere alla rete e al web, e-book Pro supporta la connettività WiFi ultraveloce in standard 802.11a/b/g/n/ac 2×2 Dual Band e il Bluetooth per l’utilizzo di tastiere, mouse e altri dispositivi senza cavo. Presenta inoltre un jack audio integrato; due porte USB 3.0 a grandezza naturale per collegare hard disk esterni, pendrive o periferiche; uno slot Micro SD per inserire schede di memoria per smartphone e tablet e una porta Micro HDMI che permette di interfacciare videoproiettori, schermi interattivi, monitor esterni, Tv o lavagne multimediali come se fossero schermi secondari.

Nella confezione di e-book Pro (quando scelto con Windows 10) Microtech offre gratuitamente un coupon per attivare la DefenX Security Suite un anno / un utente (antivirus, antispyware, firewall, antispam, protezione web e servizio privacy) del valore di € 49,90 ed un coupon per attivare Memopal Cloud Backup con 500 GB di spazio cloud, del valore di € 79,00.