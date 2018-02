Designer di fama mondiale per Adobe

Tre illustri designer hanno realizzato nuovi kit per creare siti web e app con Adobe XD

Svelati in occasione di Awwwards a Berlino, Adobe ha presentato una serie di nuovi kit gratuiti da utilizzare in Adobe XD realizzati in collaborazione con design di fama mondiale come Lance Wyman, Anton & Irene, Büro Destruct.

I nuovi kit di icone sono stati pensati per essere utilizzati in Adobe XD, il tool all’interno di Creative Cloud per realizzare facilmente app e siti web.

Già disponibili online, i kit celebrano l'eccellenza del design e sottolineano l'importanza dell'iconografia per lo storytelling, consentendo ai web designer di tutto il mondo di realizzare progetti creativi in modo più semplice e veloce.