Mascherpa tiramisú + coffee è il primo esercizio commerciale in Italia a scegliere l’invio telematico dei corrispettivi

Grazie al registratore telematico Epson e all’innovativa piattaforma cloud Scloby, la pasticceria-caffetteria milanese trasmette via internet i dati di vendita giornalieri all’Agenzia delle Entrate, migliorando l’efficienza e riducendo la burocrazia

Mai più stampa del libro dei corrispettivi a fine giornata. Chiuse le saracinesche, è sufficiente un click per trasmettere i dati giornalieri dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. Grazie a Epson, pioniere nello sviluppo di soluzioni tecnologiche cloud per il mercato retail, e a Scloby, l’azienda e omonima piattaforma cloud innovativa a servizio del retail, Mascherpa tiramisù + coffee è il primo esercizio commerciale in Italia a dotarsi di registratore telematico.

Semplificare i processi, migliorare l’efficienza e ridurre la burocrazia automatizzando e digitalizzando la comunicazione dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. È questo l’obiettivo della collaborazione tra Epson e Scloby che – per la componente hardware il primo e software il secondo – propongono al mercato una soluzione completa per la trasformazione del punto cassa tradizionale in innovativo registratore telematico.

Un recente decreto legislativo ha introdotto la possibilità per artigiani e commercianti, di dotarsi di registratori di cassa telematici che consentono di trasmettere online all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi giornalieri , liberando gli esercizi commerciali dall’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi cartacei. Grazie a questa innovativa modalità, tutte le vendite vengono memorizzate per l’invio dei dati a fine giornata, eliminando anche il rischio di potenziali sanzioni per il contribuente in caso di errori od omissioni.

“Epson da sempre supporta i retailer con una gamma completa di prodotti pensati per rispondere a qualsiasi necessità. Oggi, grazie alla nostra tecnologia Intelligent, siamo in grado di offrire una soluzione innovativa che è stata tra le prime a ricevere la certificazione dell’Agenzia delle Entrate”, commenta Camillo Radaelli, Sales Manager Business System di Epson Italia. “Mascherpa tiramisú + coffee ha dimostrato grande lungimiranza. Siamo convinti che nel corso del 2018 molti altri abbracceranno questa innovazione!”.

Scloby è un sistema che sostituisce integralmente i classici registratori di cassa e software gestionali con un tablet e una stampante compatta speciale grazie al quale i commercianti potranno inviare via email copia di scontrini, fatture e note di credito ai clienti. Nata presso l’incubatore I3P del Politecnico di Torino, Scloby è una pmi innovativa che offre importanti servizi utili non soltanto al cliente finale ma anche ai commercianti. Ricevere scontrini e fatture via mail semplifica infatti la dichiarazione dei redditi, i rimborsi spesa, la contabilità: gli scontrini saranno sempre a portata di smartphone.

“La soluzione sviluppata da Epson e Scloby ci consente di evitare di perdere pezzi, scontrini e documenti e di risolvere tutto facilmente con un semplice bottone”, spiega Giuseppe Loiero, proprietario di Mascherpa tiramisú + coffee. “Un’innovazione che permette anche di velocizzare e ridurre gli incontri con il commercialista. Il che si traduce in un grande risparmio di tempo ed energie che, invece di essere investiti in cose burocratiche e logistiche, possono essere dedicati alla crescita della propria attività commerciale”.

Ecco quali sono i vantaggi per chi sceglie il registratore telematico:

riduzione del rischio di possibili sanzioni. Grazie all'invio telematico degli incassi, tutte le vendite verranno quindi memorizzate per l'invio dei dati a fine giornata, eliminando anche il rischio di potenziali sanzioni per il contribuente in caso di errori od omissioni commesse in sede di redazione del registro stesso;

attivazione di campagne ad hoc, utilizzando lo scontrino digitale come strumento di marketing e comunicazione. La sua natura digitale consente infatti di utilizzarlo per comunicazioni ad hoc legate a determinate iniziative, come vendite promozionali, sconti o segnalazioni di eventi.

Gli esercizi commerciali già in possesso di una stampante fiscale Epson non devono far altro che installare il kit di aggiornamento dedicato e trasformare così le stampanti fiscali in registratori telematici. Per chi, invece, intende rinnovare il proprio registratore fiscale, Epson – tra i primi a ricevere la certificazione da parte dell’Agenzia delle Entrate anche per i SERVER RT – offre registratori con caratteristiche e prestazioni capaci di adattarsi alle varie realtà commerciali, diverse per tipologia e dimensioni. In particolare, per la GDO Epson ha sviluppato il Server-RT che, installato nei punti vendita, permette di concentrare in un unico dispositivo la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi ricevute dalla barriera casse, alla Agenzia delle Entrate.