Da Qualcomm il primo modem LTE a 2 Gbps al mondo

Il modem LTE Snapdragon X24, che sarà presentato in anteprima a Barcellona, è il primo chipset a 7 nm annunciato commercialmente

Pronto per essere mostrato al Mobile World Congress insieme a Ericsson, NETGEAR e Telstra, il modem LTE Snapdragon X24 annunciato da Qualcomm è il primo al mondo nella categoria 20 dei modem LTE che supporta una velocità di download fino a 2 gigabit al secondo.

Sempre l’ultimno nato è anche il primo chip basato su un processo all’avanguardia a 7 nanometri FinFET.

Per Qualcomm si tratta dell’ottava generazione di modem multimode LTE e della terza soluzione Gibabit LTE, che utilizza le più avanzate funzionalità cellulari rispetto a qualsiasi altro modem 4G LTE attualmente in commercio.

Tra gli annunci che caratterizzeranno la settimana di Qualcomm a Barcellona, ci sono anche i progressi nello sviluppo dello standard globale 5G New Radio (NR) sviluppate da 3GPP e un nuovo kit di sviluppo software LTE IoT per sostenere la commercializzazione delle soluzioni Internet of Things attraverso la connessione cellulare.

Sempre al Mobile World Congress andranno in scena i nuovi servizi Qualcomm Wireless Edge, un modello “chipset as a service” pensato per agevolare la fornitura, la sicurezza e la gestione del ciclo di vita di device affidabili su larga scala