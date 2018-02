Le soluzioni Checkpoint per il Retail in mostra a EuroCIS 2018

Un’innovativa serie di hardware e software intelligenti attende i visitatori nella Hall 9 presso lo stand D42 della fiera di Düsseldorf

Con l’intento di rivoluzionare il modo di operare dei Retailer, Checkpoint Systems si appresta a portare a EuroCIS 2018 una nuova generazione di soluzioni smart.

Progettate per fornire ai professionisti del Retail strumenti innovativi per trasformare i dati raccolti nei punti vendita in informazioni immediatamente disponibili e di valore aggiunto in ottica di strategie e tattiche marketing, le nuove soluzioni saranno in scena a Düsseldorf, dal 27 febbraio al 1 marzo 2018.

Durante il principale evento europeo dedicato alla tecnologia in ambito Retail, Checkpoint mostrerà le soluzioni progettate nell’ambito di quattro aree fondamentali: software, hardware, materiale di consumo e servizi.

I Retailer in visita alla fiera avranno la possibilità di scoprire in che modo le tecnologie Checkpoint contribuiranno concretamente alla riduzione delle differenze inventariali, minimizzando i casi di disassortimento, con reale impatto sull’incremento delle vendite.

In tal senso, una nuova e rivoluzionaria piattaforma software sarà lanciata all’inizio del 2018 e combinerà hardware, materiale di consumo e servizi in un’unica soluzione per trasformare il modo di operare dei Retailer attraverso l’apprendimento intelligente dei singoli eventi sul punto vendita. La soluzione prevede pannelli di controllo, grafici e tabelle facili da utilizzare, che contribuiranno al successo di ogni operazione di raccolta dati.

Tra le novità presentate anche una nuova serie di antenne EAS a radiofrequenza dal design rinnovato, dotate della rivoluzionaria elettronica NEO e la premiata soluzione EVOLVE-Store che sta rivoluzionando il modo di comunicare dei Retailer. Quest’ultimo sistema raccoglie, infatti, i dati da diverse fonti, comprese le soluzioni per il conteggio dei visitatori, permettendo al personale del punto vendita di trarre utili informazioni ovunque e in qualsiasi momento.

Infine, presso lo stand di Checkpoint a EuroCIS i Retailer troveranno le soluzioni di prevenzione delle perdite e professionisti con esperienza decennale a disposizione per mostrare ai visitatori in che modo i Retailer possono tenere traccia di quanto accade nel punto vendita, come combattere la criminalità organizzata e quali sono oggi le etichette e i cartellini più adatti e più efficienti per ciascuna tipologia di punto vendita.