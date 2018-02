TTG 15 FEBBRAIO: IT security e OT security, quali differenze?

In questa edizione: ICS Forum, dove la sicurezza It e il mondo industriale si sono incontrati

IN QUESTA EDIZIONE:

In occasione di ICS Forum, che si è svolto a Milano per sensibilizzare sui temi relativi alla cyber security nel mondo industriale, BitMAT ha dedicato una puntata speciale al sempre più emergente tema della convergenza tra mondo It e industriale, soprattutto in ambito sicurezza.