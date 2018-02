Nuovo Partner Program per Synology

By

Nuove risorse strategiche per rivenditori e system integrator, che vengono accompagnati in un percorso di crescita per venire incontro alle esigenze sempre più specifiche dei clienti

Synology lancia un nuovo Partner Program per supportare in modo ottimale i partner commerciali, rivenditori e system integrator nello sviluppo del business dedicato alle soluzioni di Synology. Obiettivo del nuovo programma è quello di creare una rete di Partner qualificati in grado di rispondere a tutte le esigenze dei clienti finali attraverso una consulenza strategica e customizzata. Attraverso questo programma Synology supporterà inoltre lo sviluppo commerciale e marketing dei propri Partner.

Ma quali requisiti occorre avere per accedere al Partner Program?

– Essere rivenditore Synology da almeno un anno

– Certificare che la sede dell’attività sia sul territorio italiano

– Avere una conoscenza approfondita delle soluzioni Synology

– Dedicare un’area del proprio sito in esclusiva alle soluzioni Synology

– Utilizzare il materiale marketing fornito da Synology

– Fornire assistenza pre e post vendita ai clienti

I vantaggi per i Partner Silver e Gold:

– Accesso ad un NAS Synology dedicato: su questo dispositivo saranno disponibili strumenti marketing, data sheet dei prodotti, guide Synology e strumenti di vendita;

– Newsletter esclusive: newsletter con gli aggiornamenti esclusivi per i Partner relativi alle novità su prodotti e promozioni;

– Contatto diretto con il team commerciale e tecnico di Synology;

– Logo “Partner Synology”: dopo il raggiungimento dello status ufficiale di Partner Synology, sarà possibile usare il logo Partner a fini commerciali;

– Partecipazione eventi: partecipazione garantita agli eventi Synology sul territorio italiano;

– Partecipazione webinar: partecipazione garantita ai webinar Synology

L’iscrizione come partner Silver è aperta a tutti i rivenditori e system integrator Synology e non sono previsti i limiti sul sell-in.

Al raggiungimento di una soglia di acquisto di prodotti Synology di 3000€ sul trimestre, si raggiungerà il livello Gold. I Partner Gold potranno usufruire di un esclusivo incendivo di vendita, un rebate del 3% sul Sell-in.

Il Partner che raggiungerà il livello Gold per 4 trimestri consecutivi, avrà la possibilità di accedere al livello Platinum. Previa convalida da parte di Synology, il Platinum Partner avrà diritto ad uno sconto front-end ancora più vantaggioso.