Netgear lancia lo switch modulare 10G con 96 porte per semplificare le distribuzioni AV-OVER IP

Il nuovo switch SDVoE-ready supporta ed ottimizza le soluzioni audiovisive professionali per adattarle alle esigenze di ogni azienda

Netgear, fornitore di soluzioni di networking domestiche e per le pmi, lancia un nuovo switch modulare managed stackable da 10G e 40G. La sua particolarità è quella di avere due unità rack, con un costo medio 100 euro per porta, disponibile in versione vuota o pre-popolata e può arrivare a un massimo di 96 porte 10G Ethernet o fino a 24 porte 40G Ethernet o in combinazione.

Con due open slot e due alimentatori ridondanti, lo switch M4300-96X supporta la massima granularità tra rame, PoE+ e fibra, soluzione ideali per le organizzazioni che necessitano di infrastrutture con elevata espandibilità per il presente ed il futuro.

La convergenza IP è un fenomeno che già si è verificato nel settore della telefonia, della sorveglianza e dell’audio e oggi anche il settore dell’AV professionale si sta dirigendo verso questa configurazione in rete. Il Software Defined Video over Ethernet (SDVoE) Alliance offfre uno standard, che permette a componenti di produttori diversi, i dispositivi e le soluzioni come lo switch M4300-96X di integrarsi facilmente e in modo efficiente in una piattaforma moderna e aperta senza operazioni di programmazione complesse.

Grazie all'infrastruttura da 10 Gbps pre-configurata, gli switch NETGEAR M4300 SDVoE-ready sono pronti per far convergere perfettamente le reti IT e AV. L'installazione istantanea con IGMP/multicast pre-abilitati, scalabilità e accessibilità consente di eseguire la distribuzione ProAV in pochissimo tempo, con una qualità 4K ottimale e senza compromessi.

Gli switch M4300 di NETGEAR nascono pre-configurati per eliminare le complessità dalle distribuzioni AV-over-IP e per garantire una configurazione di rete AV, semplice, Zero Touch e multicast. Snooping IGMP, IGMP Fast Leave e IGMP Querier sono già abilitati di default per la VLAN 1 che i dispositivi utilizzeranno automaticamente senza bisogno di accedere allo switch. Selezionando semplicemente le schede di espansione della porta M4300-96X che soddisfano le esigenze richieste, basterà inserire le schede, collegare i codificatori e decodificatori SDVoE e accendere lo switch.