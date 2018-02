È tempo di Excellence Awards per i Partner SAP

Ecco chi sono i partner di canale di SAP che si sono distinti per gli ottimi risultati raggiunti nell’ecosistema italiano

SAP Italia ha annunciato i vincitori dei SAP Partner Excellence Awards 2018.

Tra SAP Business One e SAP Value Added Resellers, le società che si sono aggiudicate un riconoscimento nell’anno del trentennale della filiale italiana della società tedesca sono in tutto 14 e hanno saputo distinguersi per l’importante contributo dato alla trasformazione digitale dei clienti tra gli oltre 200 qualificati partner che fanno parte dell’ecosistema di SAP in Italia.

I SAP Partner 2018, suddivisi per categoria, sono stati assegnati ai seguenti partner:

• Best Performer: VAR ONE e ICM.S per aver interpretato al meglio la strategia SAP e per il valore dei risultati conseguiti.

• Market Expansion: SYS – DAT e HORSA, per il significativo contribuito al volume/valore incrementale di nuovi clienti.

• Innovation: DATALAB, per la capacità e l’abilità di trovare nuovi mercati attraverso le soluzioni di SAP Business One; ALTEA UP, per la leadership nel cloud e il valore distintivo realizzato tramite SAP Cloud Platform, in ambito Intelligenza Artificiale.

• Fastest Growth: HITECO, per la più rapida crescita commerciale nel segmento SAP Business One; TECHEDGE, per la più rapida crescita commerciale nel segmento General Business.

• Platform Champion: INFORMETICA e SDG, per aver interpretato e posizionato il valore della piattaforma SAP HANA.

• Competitive Shift: SINAPSI e APEX, per la capacità e competenza vincente in negoziazioni estremamente competitive.

• Digital Sales Emotion: HITECO e VAR ONE, per la capacità di utilizzare il marketing come strumento fondamentale, in stretta collaborazione con vendite e management; ALTEA UP, per la strategia digitale che ha coinvolto tutto l’organizzazione e l’efficacia dimostrata.

• Rookie of the Year: VM SISTEMI e AUBAY, fra i più giovani partner rispettivamente nell’ecosistema SAP Business One e VAR SAP, ma con la maggiore efficacia dimostrata.

Come riferito in una nota ufficiale da Adriano Ceccherini, General Business Director SAP Italia: «La forza del nostro canale si fonda su elevate competenze tecnologiche, un forte orientamento alla soddisfazione del cliente e profonde conoscenze delle dinamiche dei singoli settori. Sono lieto e onorato di premiare e ringraziare tutti i nostri Partner per questi importanti riconoscimenti che mi auguro siano da stimolo anche per il nostro esteso ecosistema per raggiungere risultati ancora più importanti nel 2018».