Surface Book 2: oggi apre il preordine sul mercato italiano

E’ possibile preordinare il dispositivo sul Microsoft Store nelle versioni da 13.5” e 15”

Nel quinto anniversario dal rilascio del primo Surface, Microsoft annuncia oggi l'apertura del preordine sul mercato italiano del Surface Book 2, il potentissimo laptop ottimizzato per la grafica e con fino a 17 ore di autonomia. Da oggi sarà possibile preordinare il dispositivo sul Microsoft Store nelle versioni da 13.5” e 15” con la relativa tastiera italiana, che saranno rispettivamente disponibili a partire dal 15 marzo e dal 6 aprile.

Surface Book 2 unisce tutta la potenza di un laptop e la versatilità di un tablet in un unico device. Grazie agli ultimissimi processori Intel Core di ottava generazione e NVIDIA GeForce GTX 1050 e 1060, il nuovo membro della famiglia Surface mette a disposizione dell’utente la potenza e la grafica necessaria per un’esperienza di utilizzo unica, garantendo il massimo della portabilità senza rinunciare alle migliori prestazioni.

Il Surface Book 2 è il device nato per permettere alle persone di liberare la propria creatività ed è compatibile con Surface Pen, per un’esperienza di Inking unica grazie ai suoi 4096 punti di pressione per trasformare il laptop in una vera e propria tela digitale.

Per festeggiare il “compleanno” di Surface, Microsoft ha rilasciato una promozione dedicata al Surface Pro.