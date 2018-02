Le memorie GOODRAM in mostra a embedded world 2018

By

All’evento di Norimberga saranno in mostra i prodotti per l’industria e l’universo professionale

La Divisione Industrial di GOODRAM si appresta a partecipare all’edizione 2018 di embedded world, di scena a Norimberga dal 27 febbraio al 1° marzo prossimi.

Per l’occasione, presso il Padiglione 2 – Stand 2-541, l’apprezzato brand europeo di proprietà di WILK Elektronik metterà in mostra le più diverse tipologie di moduli di memoria, dalle DDR1 alle DDR4, passando per speciali moduli SODIMM.

In tal senso, anche sul fronte SSD l’offerta GOODRAM Industrial è particolarmente ampia e comprende soluzioni basate su differenti tecnologie, che sono poi rese disponibili nei più svariati form factor.

Non a caso, per assicurare ai clienti la massima uniformità e continuità, tutti i prodotti vengono realizzati presso i propri stabilimenti in Polonia con componentistica proveniente esclusivamente dai più affidabili IC maker e con un sistema produttivo che prevede una distinta base dei materiali rigidamente bloccata (BOM).

Tra le proposte che i visitatori di embedded world 2018 potranno toccare con mano presso lo stand GOODRAM Industrial si segnalano le unità SSD da 2,5’’ con capacità da 60 a 480 GB, mSATA e mini mSATA, M.2 2242, M.2 2280, ma anche Compact Flash, CFast, Flash Drive, microSD e SD Card e, naturalmente, RAM SO-DIMM (DDR3, DDR4 + ECC) e DRAM DIMM (DDR3, DDR4) di ultimissima generazione.