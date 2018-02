È di Fujitsu il notebook di fascia business più leggero del mercato

Con LIFEBOOK U938, processori Intel Core vPro di 8^ gen e autenticazione biometrica in 920 grammi di peso

Il nuovo Fujitsu LIFEBOOK U938, una versione avanzata del notebook ultra-mobile progettato per chi è frequentemente in viaggio e lavora in modalità smartworking, è il più leggero e completo notebook di fascia business sul mercato.

Il modello da 13,3’’ pesa, infatti, solamente 920 grammi e, oltre a un profilo sottile e leggero, vanta numerose caratteristiche tra le quali opzioni di connettività best-in-class con interfacce di dimensioni standard per HDMI, USB Type A e C, audio combinato, schede SD, lettore di smart card e un modulo 4G/LTE opzionale. Il notebook è dotato anche di una batteria a lunga autonomia che assicura la produttività per un'intera giornata di lavoro.

Sicurezza senza compromessi

Modello di punta della gamma LIFEBOOK, il nuovo notebook è anche altamente sicuro grazie al sistema di autenticazione biometrica avanzata PalmSecure che utilizza il reticolo delle vene del palmo della mano di una persona per confermarne l’identità ed evitare accessi non autorizzati ai dati.

Gli utenti possono in alternativa richiedere l’accesso attraverso un lettore di impronte digitali, mentre un ulteriore grado di sicurezza è garantito dal lettore di SmartCard integrato e dalla presenza del modulo TPM 2.0 per l’autenticazione basata su hardware.

Disponibile in un’elegante tonalità di rosso o nel tradizionale nero, il nuovo LIFEBOOK U938 è costruito con un involucro in lega di magnesio tanto robusto quanto leggero; inoltre garantisce un’eccellente esperienza di visione del display grazie allo schermo Full HD antiriflesso o al touchscreen opzionale, mentre il modem 4G/LTE integrato opzionale assicura la connettività dati ovunque ci si trovi.