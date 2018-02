Barracuda monitora i trend delle minacce mentre sono in corso

La nuova Security Insight Platform, disponibile gratuitamente, riconosce i tipi di file altamente pericolosi

Si chiama Barracuda Security Insight la nuova piattaforma gratuita annunciata da Barracuda Networks per offrire in tempo reale informazioni dettagliate sulle minacce e sui rischi per la sicurezza e aiutare consumatori e professionisti IT a essere sempre aggiornati sui livelli delle minacce globali.

Analizzando i dati raccolti in tutto il mondo dagli endpoint Barracuda, la nuova Security Insight permette di determinare i livelli attuali di rischi per la cybersicurezza in base all’analisi di email, reti e flussi di traffico web. La piattaforma fornisce sintesi e viste dettagliate sulle campagne in atto che Barracuda registra in tempo reale.

Tra le minacce recentemente rilevate da Barracuda Security Insight non sono mancati file PDF (i più rappresentati in virtù della facilità di costruzione e trasmissione), attacchi condotti mediante script incorporati quali Javascript (JS) e VisualBasic (VB), ma anche file compressi sempre più utilizzati dai cybercriminali per trasmettere attacchi e nascondere infezioni non malevole come, ad esempio, gli script PowerShell (PS).

Inoltre, Barracuda prevede un incremento nell’uso di file “armati” sia per attacchi di phishing di massa sia per attacchi mirati di spear phishing.

Da qui la proposta di una piattaforma che, in definitiva, può consentire alle aziende che la consultano di ottenere una migliore comprensione dello scenario delle minacce in tempo reale, una conoscenza che può portare a realizzare una posizione di maggiore sicurezza.

Come funziona Barracuda Security Insight

Barracuda analizza grandi quantità di dati sulle minacce globali provenienti da diverse fonti e li presenta mediante Security Insight sotto forma di trend facilmente interpretabili, informazioni dettagliate sulle campagne in atto e con classifiche aggregate di pericolosità.

Barracuda Security Insight esamina le attività in tempo reale registrate a livello di email, perimetro della rete, accesso Web ed endpoint.