Retail Omni-Channel: Panasonic rafforza la sua gamma

I chioschi Pyramid completano l’offerta per il settore Retail tra POS, tablet e dispositivi handheld rugged

Panasonic lancia i chioschi touchscreen interattivi Polytouch 32 passport di Pyramid Computer, soluzioni completamente personalizzate di Pyramid che comprendono anche un supporto completo in termini di logistica e assistenza e che vanno ad arricchire la gamma Panasonic di soluzioni POS, tablet e dispositivi handheld rugged.

La gamma di chioschi interattivi Polytouch 32 passport di Pyramid, dal design modulare, è adatta a molteplici campi di applicazione, come ad esempio presentazione di prodotti, casse automatiche e terminali informativi.

“A fronte del rapido cambiamento delle abitudini di acquisto dei consumatori, inclini a utilizzare diversi canali di acquisto – inclusi i negozi tradizionali, i dispositivi portatili e l’online – e della crescente tendenza al self-service, sono oggi necessarie nuove soluzioni tecnologiche che facilitino l’era del retail omni-channel – commenta Robert Blowers, General Manager of Engineering and Project Management di Panasonic Computer Product Solutions Europe -. La combinazione di dispositivi mobili Toughbook e soluzioni POS, insieme alle soluzioni Pyramid, consentono ai retailer di offrire a clienti e personale un’esperienza tecnologica efficace, di facile utilizzo e coerente, sia che gli ordini vengano presi in movimento, alla cassa o tramite un chiosco self-service in-store”.

Ripensare il retail

I tablet rugged Toughpad e i sistemi POS di Panasonic offrono prestazioni multifunzionali che vanno oltre quelle dei dispositivi consumer standard. La loro capacità di adattarsi a ogni ambiente – negozi, aree ristoro, ambienti esterni e magazzini – li rendono ideali per qualsiasi applicazione retail.

Le soluzioni Panasonic aiutano i retailer a offrire quella customer experience omni-channel che rappresenta un elemento distintivo per il successo delle aziende. Panasonic offre ai retail manager e ai loro staff dispositivi affidabili e “su misura”, dotati di display ad alta visibilità ideali per prendere ordini. La varietà dei tablet e dei dispositivi handheld consente al personale di vendita al dettaglio di accedere alle informazioni in tempo reale, permettendo loro di offrire ai clienti informazioni precise sui prodotti e di massimizzare le opportunità di upselling nel punto vendita. I prodotti rugged sono resistenti ma leggeri, e sufficientemente mobili per l’utilizzo in negozio e in magazzino. L’autonomia elevata, i lettori di codice a barre e i sistemi di pagamento integrati, in combinazione con il sistema operativo Windows, permettono infine ai rivenditori di gestire più applicazioni da un singolo dispositivo.