TAS Group è Oracle Cloud Platform Partner of the Year

Il prestigioso riconoscimento assegnato all’azienda in occasione dell’edizione italiana degli Oracle Partner Days

TAS Group si è aggiudicata il premio Cloud Platform Partner of the Year nell’ambito dell’edizione italiana degli Oracle Partner Days.

L’evento di quest’anno, intitolato “Journey to the Cloud from Uncertainity to Clarity and Confidence”, ha fatto il punto sulla centralità del cloud nella strategia evolutiva di Oracle, sottolineando la crescente adozione da parte della clientela worldwide e ribadendo il ruolo chiave che la Corporation attribuisce al proprio canale dei partner.

Tra loro anche TAS Group che, selezionata da Oracle tra i primi partner a livello worldwide per l’iniziativa Oracle Cloud Digital Innovation Platform annunciata all’Oracle Open World di San Francisco, è ormai a pieno titolo nella rosa dei Partner strategici di Oracle, non più solo a livello italiano, ma globale.

Forte del proprio posizionamento di mercato nel settore Finance, nel 2017 TAS Group ha, infatti, da tempo deciso di investire portando sulla Oracle Cloud Architecture la propria suite di monetica Cashless 3.0, nonché la piattaforma di open banking sviluppata a partire da TAS Network Gateway per accompagnare banche e terze parti nel percorso aperto dalla normativa PSD2.