Lantech//Longwave porta i vantaggi della comunicazione in cloud

Voice.for.you permette di migrare l’infrastruttura di comunicazione in cloud, senza rinunciare a nessuno dei servizi abituali

Si chiama voice.for.you la soluzione di comunicazione e collaborazione in cloud creata da Lantech//Longwave in collaborazione con Alcatel-Lucent Enterprise per dar vita a un ambiente di lavoro integrato e innovativo.

Frutto di oltre 15 anni di collaborazione, l’innovativa piattaforma di comunicazione as a Service è, infatti, ottimizzata sulla piattaforma cloud ALE per l’erogazione di servizi di comunicazione multi-azienda. Tale infrastruttura è in grado di erogare tutti i servizi di comunicazione professionale ALE, cui si aggiunge la soluzione Rainbow UCaaS (Unified Communication as a Service) con funzionalità di chat, presence, desktop sharing (sia da postazione fissa che mobile), videochiamate e audio conferenze.

La soluzione ALE Cloud offre ai clienti Lantech//Longwave un chiaro percorso verso la Digital Transformation dove la collaborazione diventa elemento determinante per un’innovativa User Experience completamente integrata con le applicazioni aziendali.

Voice.for.you è inoltre in grado di garantire un elevato livello di continuità di servizio, in quanto è collocata in un datacenter di classe Enterprise configurato in HA (High Availability), con una soluzione di disaster recovery e di security service.

I vantaggi di Voice.for.you

La piattaforma consente di mantenere la priorità delle linee urbane e della numerazione pubblica associata, garantisce servizi telefonici professionali, offre un’affidabilità straordinaria grazie all’architettura multi-sito (nell’area Europea) con funzioni di continuità del servizio in caso di caduta della connessione internet.

La soluzione risponde naturalmente agli elevati requisiti di una soluzione business critical: oltre alla superiore affidabilità, prevede un’architettura scalabile fino a grandi dimensioni, la massima flessibilità della configurazione di ogni singolo cliente e tecnologia costantemente aggiornata all’ultima versione disponibile.