Maggiore velocità di trasferimento dati con le nuove SSD Samsung

Già a disposizione di RS Components, le unità 860 PRO ed EVO offrono maggiore velocità, affidabilità e capacità

Le nuove unità hard disk a stato solido (SSD) serie 860 a marchio Samsung sono ufficialmente a disposizione per i clienti RS Components.

Lo ha annunciato lo stesso distributore globale di prodotti di elettronica e manutenzione presentando la nuova serie di HDD Samsung a stato solido all’avanguardia disponibili in due versioni.

Progettate sulla base dell’innovativa tecnologia di memoria flash MLC (Multi-Level-Cell) 3D Vertical NAND (V-NAND) di Samsung, le unità 860 PRO ed EVO migliorano di fatto la nota serie 850 e offrono eccellenti prestazioni di lettura/scrittura.

Nello specifico: la serie PRO è pensata per dispositivi di elaborazione di fascia alta e classe enterprise, mentre la serie EVO è appositamente progettata per applicazioni informatiche per il mercato consumer.

La serie è inoltre dotata del nuovo controller MJX che garantisce eccellenti velocità di lettura e scrittura sequenziale, rispettivamente fino a 560 e 530 megabyte/secondo (MB/s). Questo livello di prestazioni inizia ad avvicinarsi al limite di banda teorico di 600 MB/s dell’attuale interfaccia Serial-ATA (SATA), che molti produttori di SSD cercano di raggiungere da diversi anni.

La serie offre anche resistenza garantita ed elevata affidabilità, con il più elevato numero di byte totali scritti (4800 TBW), in conformità agli standard JESD218, un valore circa otto volte maggiore rispetto ai predecessori della serie 850 PRO.

Le unità SSD 860 EVO sono compatibili con i più diffusi desktop e laptop. Questa serie, oltre a essere dotata del nuovo controller MJX, come la serie PRO, è in assoluto la prima linea di SSD consumer a integrare la tecnologia MCL V-NAND a 3 bit Samsung. La serie 860 EVO offre ottime prestazioni di lettura e scrittura sequenziale, rispettivamente fino a 550 MB/s e 520 MB/s, oltre a prestazioni ad alta sostenibilità per applicazioni informatiche di uso comune. La serie 860 EVO offre anche fino a 2400 byte totali scritti (TBW), un valore sei volte maggiore rispetto a quello offerto dalla serie 850 EVO.

Oltre a soddisfare le esigenze in termini di maggiore velocità di trasferimento dati e prestazioni migliori nel lungo periodo, la serie 860 EVO è dotata della tecnologia Intelligent TurboWrite Samsung, che decide automaticamente quanto spazio assegnare alla regione TurboWrite in base al carico di lavoro del sistema. In questo modo la serie 860 EVO è in grado di offrire prestazioni di scrittura notevolmente più veloci, fino a sei volte maggiori rispetto alla versione precedente di TurboWrite integrata nella serie 850 EVO.

Caratterizzate da una vasta gamma di capacità di memoria, le unità SSD serie 860 PRO e EVO Samsung sono disponibili da RS nelle regioni EMEA e Asia Pacifico.