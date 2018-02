JDA Store Optimizer per un punto vendita più smart

Una soluzione SaaS basata sull’intelligenza artificiale e che sfrutta i sensori IoT per trasformare in tempo reale i dati in informazioni utili

Oggi l’imperativo per i retailer è fornire ai clienti un’esperienza d’acquisto ottimale, grazie anche all’integrazione tra il canale fisico e digitale. Il punto vendita si evolve per diventare una tappa strategica e fondamentale nel percorso che rafforza la relazione con la clientela e la sua fidelizzazione. Questa evoluzione, tuttavia, rende la gestione profittevole della rete fisica più complessa.

Per rispondere a queste sfide, JDA Software, ha annunciato la disponibilità di alcuni miglioramenti strategici alla soluzione SaaS JDA Store Optimizer, che trasforma in tempo reale dati in informazioni fruibili e supporta la migliorare gestione dello stock di punto vendita, l'efficienza operativa e l'esperienza dei clienti.

"Il futuro dello shopping sarà determinato da un consumatore che desidera un'esperienza integrata, caratterizzata da praticità e immediatezza. Questa esigenza arriva fino al negozio, dove è fondamentale avere il prodotto giusto, nel posto giusto, al momento giusto. JDA Store Optimizer consente ai retailer di assegnare compiti al personale del negozio in base a principi di priorità, agilità e velocità, per gestire i prodotti con la massima precisione. JDA Store Optimizer, grazie alle tecnologie Internet of Things (IoT) e alle competenze del nostro ecosistema di partner, rende disponibili le informazioni necessarie ai responsabili dei negozi per prendere decisioni più tempestive e accurate, aumentando il livello di efficienza e la produttività, offrendo migliori esperienze per i clienti, con conseguenze positive sui ricavi", ha dichiarato Desikan Madhavanur, Executive Vice President e Chief Development Officer, JDA.

JDA Store Optimizer ottimizza la customer experience grazie a Intelligent Planning, Intelligent Fulfillment, Intelligent Store e Intelligent Edge, che consentono ai retailer di presentare un'offerta mirata ai propri clienti. JDA Store Optimizer aiuta a creare un ambiente di merchandising dinamico che massimizza la visibilità e i flussi delle scorte, migliora l'efficienza operativa e garantisce che non venga persa alcuna vendita.

Il merchandising dinamico libera il potenziale del negozio

JDA Store Optimizer integra l'intelligenza artificiale (AI), che per un’assegnazione ottimale dei compiti al personale tiene conto non solo di spazio disponibile e planimetrie, ma anche di manodopera e prodotti. Grazie ad avvisi e informazioni visualizzati su dispositivi mobili come smartphone, tablet e orologi, il personale riceve supporto nello svolgimento del proprio lavoro, grazie a tecnologie di localizzazione già esistenti e consolidate, e a tecnologie IoT innovative, quali i sensori di nuova generazione. Questo rilevamento in tempo reale aumenta l'accuratezza delle scorte e ottimizza lo scaffale.

JDA espande l'ecosistema dei partner per JDA Store Optimizer

Oltre alle nuove funzionalità, JDA continua anche a estendere il proprio ecosistema di partner produttori di hardware e integratori di soluzioni per incrementare le funzionalità e i vantaggi di JDA Store Optimizer. Attualmente, JDA collabora ora con SATO e Zebra Technologies per sfruttare le tecnologie dei sensori IoT che tracciano accuratamente la quantità e la posizione delle scorte, consentendo ai dipendenti di ottimizzare le attività degli addetti al punto vendita. Disporre di dati sulle scorte in tempo reale semplifica le operazioni e consente di risparmiare tempo e denaro, garantendo i giusti livelli di inventario con minori rischi di scarsità o eccesso di scorte.