Achab: DATTO DAY a Milano

Il 27 febbraio appuntamento con il DATTO ITALY all’Hotel Excelsior Gallia

Achab, azienda specializzata nella distribuzione agli operatori del mondo ICT di soluzioni software a valore con oltre 25.000 piccole e medie aziende italiane che utilizzano i suoi prodotti, organizza per martedì 27 febbraio il DATTO ITALY all’Excelsior Hotel Gallia di Milano.

L’evento, rivolto agli operatori e alle imprese, ha lo scopo di presentare al mercato italiano la soluzione hardware e software per il backup, il recovery e la business continuity DATTO. Per l’occasione sarà presente Austin McChord, fondatore di Datto nel 2007. Nel 2015 il giovane fondatore è stato menzionato nella classifica di Forbes "30 under 30" tra i migliori giovani imprenditori del pianeta, e a giugno 2017 Datto è stata inserita tra i "visionaries" nel report di Gartner relativo alle soluzioni di Disaster Recovery as a Service.

Qui il programma dettagliato del giorno con la scaletta degli interventi.