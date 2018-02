Notebook: MSI pensa a professionisti e studenti

I nuovi PE62 e PL62 offrono eccellenti prestazioni in ogni ambito di utilizzo

Cresce con due nuove proposte la linea di notebook Prestige di MSI.

La società ha, infatti, annunciato i nuovi modelli PE62 e PL62 nati per assicurare elevate performance sia in ambito lavorativo sia nello studio.

Nello specifico, il nuovo PE62 proposto a 1.299 euro (IVA inclusa) si basa su processore Intel Core i7 7700HQ, monta sistema operativo Windows 10 Home 64-Bit, scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1050Ti con 4GB di memoria GDDR5 e si caratterizza per un pannello da 15.6’’ Full HD (1920×1080) con ampio angolo di visualizzazione a 170 gradi.

Grazie alla tecnologia SSD NVMe, che assicura performance velocistiche fino a cinque volte superiori rispetto agli SSD SATA3, il nuovo PE62 permette di essere operativi in pochi istanti, mentre l’esclusiva tecnologia MSI Cooler Boost 4 è in grado di mantenere la componentistica del laptop sempre alla temperatura ideale, offrendo al contempo le massime prestazioni, il miglior comfort di utilizzo e una maggior durata.

La presenza di un’elegante e precisa tastiera retroilluminata SteelSeries consente poi un’eccellente visibilità anche di notte, mentre sul fronte audio l’high definition sound technology firmata Nahimic e l’Audio Boost Design di MSI insieme assicureranno una impareggiabile qualità sonora.

Completano poi la dotazione del PE62 la tecnologia Matrix Display, che permette di dar vita a una soluzione multi-display 4K attraverso la Mini DisplayPort, e la presenza di una pratica e flessibile porta USB Type-C 3.0.

Anima games per il nuovo PL62

Il nuovo PL62, che costa 999 euro, IVA inclusa, monta anch’esso il potente processore Intel Core i7 7700HQ ed è basato su sistema operativo Windows 10 Home 64-Bit, mentre per il reparto grafico la scelta di MSI è stata quella di affidarsi alla nuovissima Geforce MX150, che con 2GB di GDDR5 è in grado di offrire prestazioni di sicuro rilievo in numerosi ambiti lavorativi come fotoritocco e montaggio video, con un occhio al gioco.

Un pannello da 15.6’’ Full HD (1920×1080), anch’esso con angolo di visualizzazione a 170° e copertura dello spazio colore NTSC del 94%, garantisce un livello qualitativo ai massimi livelli. Inoltre, sul fronte audio, la tecnologia NAHIMIC 2+ è in grado di regalare incredibili esperienze immersive del Virtual Surround 7.1.

Per assicurare sempre le massime performance e affidabilità, il nuovo PL62 è stato dotato dell'esclusiva tecnologia MSI Cooler Boost che, grazie a una sapiente gestione dei flussi d'aria, è in grado di mantenere la temperatura del notebook sotto controllo anche quando viene utilizzato in modo intensivo per lunghissimo tempo.

Il PL62, come il PE62, mette poi a disposizione la tecnologia Matrix Display per la gestione multi-display e mette a disposizione una porta USB Type-C 3.0.