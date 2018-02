Stampa laser: perché dire sì!

Brother svela sei modi in cui questo tipo di tecnologia aiuta le aziende a trasformare l’insoddisfazione in produttività

Stampare è un’attività ricorrente in tutti i luoghi di lavoro: si stampa in ogni paese, città, nazione, ma a volte l’utilizzo della stampante è ancora motivo di frustrazione tra gli utilizzatori.

La stampante che si “mangia” le pagine, la continua richiesta di aggiungere carta, l’esaurimento del toner o spie che lampeggiano sul display senza apparente motivo: problemi diffusi quando si hanno ancora in dotazione dispositivi di stampa di vecchia generazione.

La soluzione? I dispositivi di stampa laser di ultima generazione sono diventati strumenti aziendali efficaci, in grado di eliminare l’insoddisfazione e aumentare la produttività.

Per questo Brother ha stilato un elenco dei primi sei modi in cui la tecnologia di stampa laser può veramente aiutare le aziende:

1) Acquisto senza preoccupazioni

L'acquirente è oggi alla ricerca del giusto prezzo, della qualità, dell’efficienza e della durata. I dispositivi laser offrono alle aziende alta velocità di stampa e la gestione di elevati volumi di pagine, diventando risorse aziendali altamente produttive.

2) Facile configurazione

I problemi di connessione e i cavi ingarbugliati sono solo un ricordo: i dispositivi laser sono incredibilmente facili da configurare. Questa capacità di collegarsi e connettersi alla rete facilmente consente di risparmiare un sacco di tempo e di frustrazioni.

3) Manutenzione ridotta

I dispositivi di stampa di facile manutenzione sono molto apprezzati dalle organizzazioni. L’aumento dell’affidabilità dei dispositivi laser e l’innovazione tecnologica apportata a tutte le parti di ricambio ha ridotto considerevolmente gli interventi di manutenzione, diminuendo di conseguenza i tempi di inattività delle stampanti.

4) Tecnologia intelligente

Le più recenti gamme di stampanti laser sfruttano le funzionalità dell'era “del BYOD (Bring your own device) per offrire funzioni in mobilità e esperienze intuitive. Il tutto grazie alla connessione al Wi-Fi, ai servizi di cloud e storage come OneNote e Dropbox, alla app Brother iPrint & Scan – che permette di stampare e acquisire foto, documenti, e-mail e pagine web direttamente da e verso dispositivi mobile – e alle app Apple AirPrint e Google Cloud Print, che consentono di stampare rapidamente anche in movimento.

5) Aumento della produttività

Mobilità, operazioni più semplici e una maggiore integrazione tra le risorse e i processi aziendali stanno aiutando le aziende ad aumentare la produttività. Grazie ai nuovi dispositivi laser gli utilizzatori sono liberi di portare avanti attività più strategiche per l'azienda.

6) Costi di gestione ridotti

Tra i più grandi vantaggi offerti dai dispositivi laser c’è proprio il loro costo contenuto. Inoltre, il prezzo d’acquisto diventa ancora più conveniente se unito ai bassi costi di stampa per pagina e alle ridotte esigenze di manutenzione.