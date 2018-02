KT, Qualcomm e Samsung raggiungono l’interoperabilità 5G NR multi-vendor nel percorso di trial 5R NR mobile nel 2018

By

Il risultato raggiunto abilita una connessione dati multigigabit al secondo utilizzando un sistema end-to-end 5G NR interoperabile e conforme agli standard globali 3GPP per il 5G NR

KT Corporation, Qualcomm Technologies e Samsung Electronics hanno annunciato di aver completato con successo i test di interoperabilità 5G NR multi-vendor, conformi al nuovo standard globale 5G New Radio Non-Standalone (NSA) definito dal 3GPP. In base alle linee guida di KT Corporation, i test di interoperabilità live via etere hanno dimostrato la connessione dati operativa sulle bande 3.5 GHz e 28 GHz, utilizzando stazioni base 5G NR pre-commerciali di Samsung e prototipi 5G NR UE di Qualcomm Technologies. Questo risultato rappresenta una pietra miliare nel percorso di trial 5G NR di conformità allo standard iniziato nel 2018, che porterà all’implementazione commerciale delle reti 5G NR e al lancio di smartphone multimode previsto nel 2019.

“Considerato l’obiettivo dell’industria del lancio commerciale di prodotti e di reti 5G NR previsto nel 2019, è essenziale una stretta collaborazione tra i leader globali in ambito mobile per realizzare test e trial positivi che consentano di convalidare le tecnologie e continuare a migliorare le nostre competenze – ha dichiarato Cristiano Amon, president, Qualcomm Incorporated -. Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti con Samsung e KT e non vediamo l’ora di collaborare ulteriormente nel percorso che porterà il 5G a diventare una realtà commerciale.”