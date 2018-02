Rittal presenta il suo nuovo sito web

Dedicato al mondo dell’IT, contiene informazioni e soluzioni concrete per le nuove sfide della digitalizzazione

La trasformazione digitale di tutti i settori industriali, commerciali e aziendali richiede la fornitura rapida e puntuale di soluzioni IT basate su data center facili ed economici da realizzare e con elevata efficienza e sicurezza operativa. Per scegliere la soluzione più adatta, le aziende necessitano di una gamma completa di soluzioni.

Nel nuovo sito web dedicato all’IT Rittal dimostra tutta la sua expertise come fornitore di soluzioni innovative per l’IT. Le proposte spaziano dai singoli rack IT ai Container Data Center chiavi in ​​mano caratterizzati dalla massima modularità, scalabilità ed efficienza. Completano l’offerta servizi di consulenza, assistenza e modelli operativi che consentono a Rittal e ai suoi partner di assicurare alle aziende il supporto ottimale lungo tutto il ciclo di vita del data center.

Oltre ai dati di prodotto disponibili sul sito rittal.it, la nuova area web dedicata all’IT offre ai visitatori informazioni e soluzioni utili al loro lavoro. Contenuti completi, pratici e orientati alle soluzioni su temi quali Big Data, Cloud computing e IT Security, sono disponibili con pochi clic. Per domande individuali i visitatori possono entrare in contatto e dialogare facilmente con gli esperti Rittal.

"Circa il 75% delle decisioni oggi è basato su informazioni acquisite in Internet – ha dichiarato Dirk Miller, Executive Vice President Marketing di Rittal -. Attraverso il nostro nuovo sito Web per l’IT e la nostra expertise dedicata, supportiamo i clienti in modo ottimale nei loro processi decisionali”.

“Casa dolce casa”: le storie di successo rendono tangibile il mondo IT

Oltre alla possibilità di creare contatti, il sito mette a disposizione informazioni su ogni argomento sotto forma di white paper, brochure e referenze.

Le aziende troveranno esempi specifici di applicazioni (su argomenti come velocità o sicurezza) nei rispettivi mercati di riferimento. Con l’integrazione di case history, referenze e immagini emozionali, le soluzioni presentate diventano tangibili agli utenti. Attraverso il “design responsive” del sito, gli utenti possono utilizzarlo su qualsiasi tipo di dispositivo mobile.