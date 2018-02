London Fashion Week: i tessuti stampanti con tecnologia Epson premiati dalla Regina

A Richard Quinn il primo Queen Elizabeth II Award per il British Design

Al termine della sua spettacolare sfilata alla London Fashion Week, lo stilista britannico Richard Quinn ha ricevuto da Sua Maestà la Regina Elisabetta il primo Queen Elizabeth II Award per il British Design.

Per la prima volta la Regina ha partecipato alla London Fashion Week e, dalla prima fila VIP, a fianco di Caroline Rush, CEO di British Fashion Council, e ad Anna Wintour, direttrice di Vogue America, si è goduta la collezione di Richard: un mix di fiori dai colori vibranti e di fantasie su velluto, lino, lycra, lamina e ciniglia pieghettata. L'intera collezione è stata stampata nello studio londinese di Richard Quinn, utilizzando stampanti digitali Epson su tessuti fornito da Premier Textiles. Completano il look stivali, scarpe, borse e guanti personalizzati, con caschi per moto rivestiti sempre con la tecnologia Epson da Slam Signs.

Il nuovo premio riconosce il ruolo che l'industria della moda gioca nella società e nella diplomazia. Il riconoscimento verrà consegnato ogni anno da un membro senior della famiglia reale a uno stilista britannico emergente che possiede talento e originalità eccezionali e che porta valore alla comunità e/o adotta politiche sostenibili forti.

Richard è riconosciuto per le sue stampe eccezionali, per il suo modo di rivoluzionare gli stili vintage e per il suo studio dotato di macchine Epson, dove offre anche servizi di stampa a prezzi accessibili per studenti e altri designer emergenti. Durante l'evento, Richard ha ringraziato la sua famiglia, i suoi amici e tutti coloro che lo hanno sostenuto. A Epson ha detto: "Grazie per aver creduto nella mia idea di studio. Il costante dialogo e la passione per un miglioramento continuo mi entusiasmano e stimolano me e il mio team durante l'ideazione e la preparazione di ogni collezione."

"È davvero una fonte di ispirazione vedere come Richard stia esplorando la potenza della stampa digitale Epson e siamo estremamente orgogliosi di lavorare con lui. Questo premio è un grande riconoscimento per la dedizione, la creatività e il duro lavoro di Richard e del suo team", ha dichiarato Heather Kendle, Market Development Manager di Epson Europe.