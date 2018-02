Esprinet lancia l’app Esprinet Mobile

Dal distributore di informatica ed elettronica di consumo una sola applicazione per rispondere a tante esigenze di business

Si chiama Esprinet Mobile la nuova app che, insieme al rinnovato e-commerce B2B di Esprinet, permette di migliorare per tutti i clienti l’esperienza di navigazione in mobilità e, quindi, di produttività, anche al di fuori dell’ufficio.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Giovanni Testa, Business Operations Manager Gruppo Esprinet Italia: “La strategia è parte di un piano di rinnovamento atto a migliorare l’integrazione tra tutti i canali di vendita e di comunicazione, l’ascolto dei clienti, la declinazione in soluzioni sempre più customizzate e di conseguenza un miglior servizio per segmenti di clientela diversificati”.

In tal senso, Esprinet Mobile è stata pensata per le esigenze di tutti i tipi di clienti, rispondendo alle necessità di un mercato sempre più mobile.

In tal senso, la nuova app garantisce l’aggiornamento dei prezzi in real time e, per garantire operatività e continuità di servizio tra la navigazione web e quella mobile, permette di gestire le proprie offerte personalizzate e di inviarle al proprio cliente, direttamente dall’app.

Una soluzione unica

Disponibile per il download gratuito presso gli store online iOS e Android, Esprinet Mobile rende anche più rapida la ricerca prodotti e il processo di acquisto, grazie a novità come l’inserimento ordini in un click.

Non a caso, con la più recente release si è lavorato per integrare in un’unica soluzione mobile non solo le esigenze di portabilità del sito, ma anche le necessità di business specifiche dei clienti che prediligono l’acquisto o il ritiro negli Esprivillage, gli store di Esprinet dislocati su tutto il territorio nazionale.

Mobile è anche Local

Attivando il GPS dallo smartphone, Esprinet Mobile permetterà di accedere ai servizi Esprivillage suggerendo al cliente quello più vicino a lui. All’interno del punto vendita è l’app mobile a giocare un ruolo chiave nella ricerca dei prodotti e nella consultazione dei prezzi.

Attraverso la scansione di QRCode posti accanto alla merce in esposizione, ogni cliente potrà accedere direttamente al proprio listino, facilitando l’esperienza di acquisto in store con il proprio smartphone.