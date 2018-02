Ricoh Italia ad Exposanità 2018

Ricoh Italia parteciperà alla 21a edizione della manifestazione per presentare un’offerta innovativa di soluzioni e servizi sviluppati sulla base delle esigenze del settore sanitario. Appuntamento a Bologna, dal 18 al 20 aprile 2018

Ricoh Italia, azienda che opera nel mercato IT, sarà presente ad Exposanità 2018, il più grande evento internazionale dedicato al settore della sanità e dell’assistenza che si svolgerà a Bologna dal 18 al 20 aprile. Giunta alla 21a edizione, la manifestazione rappresenta un’importante occasione di incontro per delineare prospettive e scenari di questo settore.

“La sanità – commenta Simone Burroni, Healthcare Business Development Manager di Ricoh Italia – si sta rapidamente muovendo verso la digitalizzazione non solo dei documenti, ma di interi processi. La tecnologia è la chiave di questa trasformazione. Ad Exposanità mostreremo agli operatori del settore in che modo le soluzioni Ricoh migliorino l’accesso ai dati, la condivisione delle informazioni e, di conseguenza, la cura del paziente”.

In particolare, saranno sotto i riflettori presso lo spazio Ricoh (stand B48, Pad. 19):

Ricoh Patient Workflow Management: sistema self-service che automatizza i processi di registrazione e accettazione dei pazienti

Ricoh eRecord Mobile: soluzione che, abbinata con le fotocamere digitali Ricoh G800SE, migliora l’acquisizione delle immagini sanitarie e il caricamento delle stesse nel sistema di gestione documentale

Ricoh Interactive Whiteboard D6510: lavagna interattiva in grado di semplificare la condivisione di informazioni, referti ed esami, anche tra medici ed equipe che hanno necessità di collaborare a distanza

Le soluzioni IT del partner MAC Solution e i software gestionali di DTS Consulting, specifici per il settore sanitario e integrati con i workflow Ricoh

“Exposanità – conclude Simone Burroni – è per noi un momento importante per confrontarci con i visitatori e con altri operatori sui trend che le aziende del settore sanitario devono tenere in considerazione per una sanità all’insegna dell’innovazione e dell’efficienza”.