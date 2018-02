Nuovo smartphone top di gamma per Cat

Lanciato il nuovo Cat S61

Cat phones lancia il suo nuovo top di gamma, Cat S61, svelato in anteprima al Mobile World Congress 2018 di Barcellona. Versione aggiornata e migliorata del modello precedente Cat S60, con capacità thermal imaging FLIR potenziata, misuratore di distanza con puntatore laser e sensore di misurazione della qualità dell’aria nei luoghi chiusi.

Le caratteristiche

Il nuovo Cat S61 vanta una termocamera FLIR integrata con software potenziato, che permette un maggiore contrasto dell’immagine, con range di temperatura esteso fino a 400 gradi Celsius e upgrade in termini di qualità del dettaglio, da VGA ad Alta Definizione per la fotocamera termica, progettata per assicurare un’ottimizzazione dell’immagine senza pari, attraverso l’utilizzo della tecnologia FLIR MSX.

Accanto ai suoi tradizionali campi di applicazione (che comprendono l’analisi della dispersione di calore vicino a porte e finestre, l’individuazione di umidità e mancato isolamento, l’identificazione di apparecchi elettronici surriscaldati e sovraccaricati e la visione in completa oscurità o attraverso agenti oscuranti, come foschia e fumo) ora Cat S61 diventa ideale anche per la diagnostica dei veicoli commerciali e il monitoraggio dell’asfalto o del funzionamento di apparecchiature in presenza di temperature ancora più elevate.

Nel nuovo Cat S61 è stata aggiornata anche l’applicazione MyFlir. Nuove sono le ricercate funzionalità di cui è dotato, tra cui live streaming di immagini termiche, funzione Tips and Tricks integrate e collegamento diretto con la Community per avere supporto da altri utenti e sfruttare al meglio le capacità di thermal imaging del proprio S61.

Cat S61 include anche un sensore Sensirion capace di misurare la qualità dell'aria in ambienti chiusi, utile per poter segnalare tempestivamente, ad esempio, la presenza in ambienti di lavoro chiusi, di alti livelli di inquinanti atmosferici (composti organici volatili detti VOC). Il nuovo Cat S61 è infatti progettato per tenere sotto costante controllo i livelli di qualità dell'aria interna ed informare gli utenti quando viene riscontrato che l’ambiente non è salutare, consentendo loro di prendere decisioni tempestive come aprire una finestra per migliorare la ventilazione o fare una pausa uscendo dalla stanza. Il sensore è in grado anche di fornire in tempo reale la lettura della temperatura e dell’umidità.

Cat S61 è inoltre dotato di un sistema di misurazione di distanza con puntatore laser, per misurare distanze da punto a punto fino a 10 m, quindi calcolare le dimensioni dell'area e passare dal sistema di misura metrico a quello imperiale. Tutti i dati vengono salvati all'interno dell'immagine stessa, in modo da poter effettuare stime di misurazione alternative o apportare modifiche senza dover tornare una seconda volta nel punto in cui sono già stati effettuati i rilievi.

Cat S61 presenta un ampio schermo FHD da 5,2", protetto da Gorilla Glass 5 e ottimizzato per uso esterno. Vanta inoltre tutti i requisiti di robustezza degli smartphone professionali rugged. È IP68, resistente alla polvere e impermeabile fino a 3m per un’ora di immersione. È conforme alla specifica MIL 810G ed è costruito per resistere a test di caduta su cemento da 1,8 m ripetuti. Tutte queste caratteristiche sono essenziali per i clienti Cat phone che utilizzano spesso i propri dispositivi, ad esempio, per consultare e adattare mappe e fatture anche mentre si trovano fuori studio, impegnati magari sul sito di un impianto.