Advertising multi-device: quella di Hic sfrutta il mobile in stazione

By

Hic Mobile ha sfruttato il display advertising su mobile per la campagna pubblicitaria Deichmann in un circuito di stazioni ferroviarie

Una perfetta integrazione del mobile con i media pubblicitari outdoor. È quanto realizzato da Hic Mobile per la recente campagna pubblicitaria Deichmann “Party Collection” by Maddalena Corvaglia incentrata su una nuova collezione di calzature.

Già declinata su affissioni e monitor, quest’ultima ha potuto raggiungere i viaggiatori anche all’interno di un selezionato numero di stazioni ferroviarie per raggiungere un preciso target di clientela, ossia donne dai 18 ai 45 anni, interessate a fashion, shopping e lifestyle.

Grazie al retargeting geo-referenziato di Hic Mobile, quest’ultime sono, infatti, state raggiunte via mobile con annunci display via app di rimando alla landing page dell’e-commerce, dove era possibile effettuare direttamente l’acquisto.

Smartphone devise vincente

Tre flight di annunci mobile pianificati solo dalle 14 alle 19 hanno centrato l’obiettivo di portare nuove consumatrici al sito di ecommerce Deichmann. Lo smartphone si è rivelato il media vincente perché i tempi di attesa nelle stazioni sono sempre lunghi e in queste pause i pendolari amano utilizzare le loro app preferite. L’annuncio display arriva, dunque, in un momento di svago in cui sono più propensi a recepirlo.

Per Deichmann Hic Mobile ha, dunque, realizzato un geo-fencing molto accurato solo all’interno di un circuito di stazioni selezionate, assicurando un’integrazione perfetta tra mezzi tradizionali e mezzi online. In questo modo Deichmann ha potuto amplificare notevolmente la resa della campagna, raggiungendo anche un target di persone che, pur trovandosi all’interno di una stazione, non guardano le affissioni e i monitor ma sono più concentrate sul loro smartphone.