Prosegue la collaborazione tra Acquirente Unico ed Exprivia

Exprivia ha vinto la gara del valore di circa 6 milioni di euro per manutenere il sistema informativo integrato per i prossimi 3 anni

Exprivia si è aggiudicata la gara europea indetta da Acquirente Unico SpA per lo sviluppo e la manutenzione del Sistema Informativo Integrato (SII) realizzato dalla stessa Exprivia nel 2011. Attraverso quest’ultimo è possibile gestire i flussi informativi nei mercati dell’energia per oltre 36 milioni di forniture elettriche e 24 milioni di utenze gas: una vera e propria best practice europea che anticipa gli obiettivi del Clean Energy Package.

Nello specifico, all’interno della commessa che ha un valore di circa 6 milioni di euro e una durata di 3 anni, Exprivia svilupperà i sistemi funzionali del SII con i relativi servizi di manutenzione al fine di sostenere la competitività e facilitare lo scambio di dati tra gli operatori dell’energia.

Obiettivo: consentire ai clienti finali (famiglie e imprese) di usufruire pienamente delle opportunità derivanti dalla concorrenza nell’ambito del mercato liberalizzato.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Lucio Gadaleta, direttore della business unit Utilities di Exprivia: «L’aggiudicazione di questa gara conferma la collaborazione tra Acquirente Unico ed Exprivia, avviata nel 2011, consentendo di completare il processo di automazione dello scambio dei dati tra gli operatori del mercato delle utilities e di raggiungere pienamente gli obiettivi previsti dalla normativa comunitaria. L’estensione degli obiettivi del SII alla gestione dello Smart Metering e la relativa gestione di oltre 7000 miliardi di letture annue consente di rafforzare il ruolo del SII nel corretto funzionamento del mercato ed il posizionamento di Exprivia come partner strategico per la digitalizzazione dei processi delle pubbliche amministrazioni».