NEC a ISE 2018: esperienze interattive, immersive e collaborative

NEC Display Solutions Europe ha suddiviso in tre zone il suo stand in fiera per dimostrare il futuro del display in una vasta gamma di utilizzi

Premiato con lo Stand Design Award ISE 2018 per la categoria XL, lo sforzo di NEC Display Solutions Europe espresso in occasione dell’edizione 2018 di ISE, svoltasi nei giorni scorsi ad Amsterdam, ha centrato l’obiettivo di “Creare emozioni infinite per coinvolgere, connettere e impressionare”.

In occasione della fiera, lo stand di NEC ha, infatti, suscitato “Emozioni Infinite”, con vere e proprie folle di persone riunite per conoscere il futuro del digital display attraverso tre percorsi distinti, rispettivamente dedicati al retail signage (“Coinvolgere”), al conferencing aziendale (“Connettere”) e ai grandi ambienti (“Impressionare”).

I visitatori hanno potuto vedere in anteprima alcuni nuovi prodotti e tecnologie display estremamente interessanti, molti dei quali erano ambientati nello stand per simulare installazioni tratte dal mondo reale.

Tra i prodotti in mostra non sono mancati video mapping artistici con proiezioni laser in cooperazione con il partner di NEC Urbanscreen, soluzioni a LED Direct View per applicazioni di retail signage immersivo, il nuovo proiettore top di gamma per installazioni fisse 4K della serie PH con 40 K di lumen centrali e la nuova tecnologia laser RB e il display di grande formato (fino a 98’’) delle nuove serie V e P con opzioni integrate Raspberry Pi.

NEC ha, infine, annunciato alcune importanti novità strategiche, come l’acquisizione di S[quadrat] volta a rafforzare ulteriormente il porfolio di display a LED per interni (a passo fine) ed esterni.

Nello specifico, la nuova acquisizione consente a NEC di sviluppare servizi professionali e capacità di supporto aggiuntive, garantendo un pacchetto completo full-service e un’offerta end-to-end ai propri partner di canale e clienti.