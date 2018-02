Computer Gross – Berg Phi: firmato accordo

Il distributore potrà offrire ai partner il servizio ZEROZEROTONER per la manutenzione dei consumabili di stampa

Computer Gross, distributore a valore aggiunto specializzato di soluzioni ICT, ha siglato un accordo di distribuzione con Berg Phi grazie al quale potrà offrire ai Partner l’innovativo servizio ZEROZEROTONER per la manutenzione dei consumabili di stampa nelle aziende.

ZEROZEROTONER può essere configurato in base alle differenti esigenze e permette di fornire all’intero Canale dei rivenditori un insieme di servizi da portare sul mercato, alle imprese ecc. integrati e progettati per tutti i consumabili (toner, cartucce, nastri, tamburi, e così via) al fine di ottimizzare le rispettive attività di stampa, di rispettare l’ambiente e di scaricare ogni responsabilità nella gestione di questi rifiuti.

Grazie al servizio ZEROZEROTONER infatti i consumabili esauriti vengono raccolti sull'intero territorio nazionale e poi vengono fatti confluire nell’impianto di triturazione e recycling a "zero-impatto-ambientale" brevettato da Berg Phi, che ha ricevuto la validazione da ASSO.IT, l’Associazione Italiana di tutti i produttori mondiali di consumabili.

"In un momento molto critico per quanto riguarda l’inquinamento ambientale – commenta Marco Sangiorgi, Business Unit Manager JOpen Computer Gross – la sensibilità ecologica dei consumatori è cresciuta, pertanto esistono adesso dei green customer, che ritengono fondamentali le variabili ambientali nella scelta dei propri acquisti. Anche per questo motivo siamo convinti che l’accordo appena formalizzato con Berg Phi per la distribuzione del servizio ZEROZEROTONER, oltre a confermare una strategia di ampliamento della nostra offerta nel segmento Printing, nell’ottica di proporre ai nostri clienti soluzioni e prodotti sempre più competitivi e riconosciuti, rappresenti un passo molto importante e un’ottima occasione per i rivenditori”.