Archos: PicoWAN pronto al lancio

A partire dal 1°marzo 2018 al via l’intallazione di 20.000 gateway a 20 euro

Dopo oltre due anni di ricerca e sviluppo, ARCHOS consegnerà nel primo trimestre 2018 i primi 5.000 gateway PicoWAN in Francia e nel corso dell’anno ne verranno poi consegnati altri 15.000 per garantire la copertura nazionale in tutte le aree urbane.

Ma cos’è PicoWAN? L'invenzione si basa su un protocollo di rete a basso consumo e a lungo raggio incorporato in pico-gateway che si adattano agli smartplug WiFi. Dotata di chip LoRa, la gamma di questi pico-gateway è sofisticata tanto quanto le antenne installate sui tetti. Facile da configurare, il gateway deve essere semplicemente collegato ad una presa di corrente standard. Si tratta di una rete ridondante, in grado di penetrare più in profondità all'interno degli edifici, offrendo così una maggiore qualità del servizio.

I gateway PicoWAN fungono anche da smartplug Wi-Fi connessi che possono essere controllati tramite la voce.

La soluzione di network PicoWAN riunisce tutti i collegamenti dell’Internet of Things (IoT) senza il bisogno di dover installare costose infrastrutture. Questa soluzione end-to-end offre ai clienti B2B una rete dedicata di gateway, dispositivi connessi personalizzati e servizi di gestione ed elaborazione dei dati basati su cloud. PicoWAN è l'IoT semplificato.

Con l'installazione di 20.000 gateway PicoWAN in Francia, ARCHOS disporrà quindi di una rete LPWAN globale indipendente per gestire un ecosistema di oggetti connessi facili da installare, con batterie che possono durare fino a 5 anni e che possono fornire qualsiasi tipo di informazione anche relativa a temperatura, rilevamento di presenze, umidità, CO2, movimento e così via.

Questo modello di business basato sulla distribuzione virale consente ad ARCHOS di offrire ai network B2B una licenza annuale per 1 € / anno / oggetto connesso.

Poiché l’IoT è un settore in crescita, ARCHOS sta lanciando un sito Web per sviluppatori dedicato a PicoWAN, www.picowan.com, condividendo con i developers interessati i codici sorgente per promuovere lo sviluppo di nuovi oggetti connessi. Con questo obiettivo, 1.000 pico-gateway e kit di test verranno distribuiti gratuitamente a tutti gli sviluppatori che parteciperanno al MWC 2018.