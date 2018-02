Download fino a 1 Gbps con il nuovo router mobile Netgear

Al WMC l’azienda ha presentato Nighthawk M1 che supporta fino a 20 dispositivi Wi-Fi su una singola connessione

È disponibile anche in Italia il primo router mobile Netgear Nighthawk M1. Si tratta di un compagno di viaggio che combina la praticità di un hotspot mobile con tutte le funzionalità di un router, supportando fino a 20 dispositivi Wi-Fi su una singola connessione per condividere in modo sicuro la rete mobile ovunque e con chiunque.

Quale dispositivo Gigabit LTE ottimizzato per raggiungere la velocità massima di download di 1 Gbps, l’ultimo nato in casa Netgear supporta la connettività 4G LTE Advanced Cat. 16 con 4X4 MIMO e Carrier Aggregation 4-band per offrire la migliore esperienza utente in termini di buffering e streaming di contenuti multimediali e file video.

Inoltre, poiché si tratta di un hub multimediale ideale per chi viaggia, il dispositivo è in grado di archiviare contenuti multimediali con una uSD integrata o di collegarsi tramite un connettore USB Tipo C a dispositivi di storage esterni e riprodurre in streaming contenuti multimediali per l’intrattenimento. Inoltre, dato che la sicurezza è altrettanto importante quando si viaggia, Nighthawk M1 funge da stazione base portatile per le telecamere di sicurezza Arlo, che consentono di monitorare la propria abitazione da ovunque.

Il medesimo router mobile offre, inoltre, opzioni di Parental Control, una funzione JumpBoost ottimizzata e una batteria di lunga durata utilizzabile per l'intera giornata.