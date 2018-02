Panasonic investe nell’Education con Panopto

La partnership commerciale permetterà di beneficiare di sistemi di Lecture Capture ideali per gli ambienti multi-sala

Panasonic Business ha annunciato una alleanza commerciale con Panopto, fornitore di un’avanzata piattaforma video all-in-one di Lecture Capture nata per agevolare l’accesso degli studenti ai materiali didattici e per partecipare da remoto alle lezioni o accedere al materiale condiviso.

L’obiettivo è sviluppare soluzioni “chiavi in mano” per le università e le aziende offrendo ai rispettivi clienti la combinazione tra telecamere PTZ all-in-one Panasonic e la piattaforma di Lecture Capture fornita da Panopto.

Per un ambiente semplificato e interamente controllabile via IP

Nello specifico, Panasonic ha sviluppato per la speciale soluzione integrata un’applicazione “USB virtuale” per permettere ai clienti di collegare le telecamere PTZ della gamma ProCamera, quali l’AW-HE40 semplicemente via IP, senza dover ricorrere a connessioni HDMI o SDI, con la certezza della piena compatibilità con il sistema di registrazione Panopto.

Tale configurazione integrata tra i sistemi Panasonic e Panopto consentirà alle aziende di ridurre in modo significativo la necessità di cavi, adattatori e punti di alimentazione, creando allo stesso tempo un ambiente interamente controllabile via IP. Le infrastrutture IP di questo tipo sono perfette per i grandi auditorium universitari e per il settore corporate, che ne vede ideale utilizzo durante riunioni e corsi.

Inoltre, il sistema integrato prevede anche il Server Software di Auto Tracking AW-SF200, che consente di rilevare automaticamente la presenza di insegnanti e relatori nell’aula, tramite varie telecamere PTZ installate. Il sistema Panopto acquisisce automaticamente le immagini video, rivelandosi una soluzione automatizzata end-to-end davvero efficiente.

L’iniziativa, cominciata come collaborazione tecnica e ora trasformatasi in accordo di distribuzione vero e proprio, sarà inizialmente attivata in Germania e prevederà l’integrazione di Panopto nella gamma prodotti per le aziende di Panasonic.