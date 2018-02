EAS: rivoluzione firmata Check Point Systems

Lanciata NEO, la nuova piattaforma elettronica che garantirà migliori capacità di rilevamento, varchi più ampi, connettività migliorata e costi inferiori

CheckPoint Systems, fornitore di soluzioni from source to shopper per il settore Retail, lancia all’EuroCIS di Düsseldorf una novità assoluta all’interno della gamma di sensori per la sorveglianza elettronica degli articoli (EAS): NEO, una nuova piattaforma elettronica che debutterà sul mercato italiano con nuove antenne dal design esteticamente migliorato nel mese di aprile 2018.

Crescono le prestazioni

NEO amplia le funzionalità delle soluzioni EAS a radiofrequenza, con un incremento fino al 35% della portata standard di rilevamento, caratteristica tecnica che consentirà ai Retailer di posizionare ciascuna antenna ad una distanza fino a 2,7 metri. La nuova elettronica fornisce prestazioni di rilevazione superiori e permette ai nuovi sensori di proteggere dai furti anche con le etichette di dimensioni più piccole, comprese quelle applicate sul packaging dei prodotti cosmetici, sia mantenendo il layout esistente che ampliando la distanza tra le corsie.

Connettività totale

Le nuove antenne della serie NEO saranno dotate di connettività wireless Bluetooth, novità assoluta per il settore Retail. In questo modo non sarà più necessario predisporre nei punti vendita cablaggi a pavimento per connettere le antenne e ciò avrà impatto a livello di risparmio di tempi. La connettività remota assicura alle aziende la massimizzazione dell'investimento in EAS: la soluzione Checkpoint prevede, infatti, un controllo e monitoraggio del sistema in tempo reale e l'assistenza online, assicurando inoltre che tutti i dati provenienti dagli allarmi vengano sincronizzati su cloud, con la possibilità quindi di accedere alle informazioni utili in tempo reale.

Design migliorato

L'utilizzo di componenti elettronici più piccoli ed efficienti ha permesso di ridurre al minimo l'impatto estetico delle antenne nei punti vendita. Le nuove antenne NP10 e NP20, sono le prime ad integrare l’elettronica NEO di Checkpoint Systems. Sviluppate per i Retailer di alimentari e megastore, sono caratterizzati da un design più attuale, leggero e meno invadente, con una cornice in metallo “spazzolato”. I nuovi sensori sono stati progettati sulla base della tecnologia RFID, in modo da garantire ai Retailer di aggiornare con facilità le antenne elettroniche senza dover intervenire in alcun modo sul design complessivo.