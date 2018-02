SAP Cloud Platform aiuta le aziende a diventare smart

I nuovi modelli di business e le funzionalità mobile introdotte con gli ultimi aggiornamenti trasformano le organizzazioni in “aziende intelligenti”

Per consentire ai clienti di estendere facilmente applicazioni e processi enterprise ai dispositivi mobili, al Mobile World Congress di Barcellona SAP ha annunciato un nuovo modello commerciale a consumo per lavorare facilmente con SAP Cloud Platform.

I nuovi aggiornamenti alla Platform as a Service di SAP includono un Software Development Kit per iOS di nuova generazione per rendere ancora più semplice a clienti e partner lo sviluppo e l’estensione di soluzioni innovative

Più libertà e flessibilità per re-inventare il proprio business

Il nuovo modello commerciale a consumo di SAP Cloud Platform offre una customer experience semplice e low-touch per configurare e usare i servizi di SAP Cloud Platform. I benefici del cloud sono immediati, e i servizi disponibili in SAP Cloud Platform possono essere attivati velocemente usando un singolo cockpit. Questo permette ai clienti di innovare secondo le loro esigenze e tempistiche. Inoltre, il nuovo modello commerciale offre ai clienti grande trasparenza sull’uso di ogni servizio consumato attraverso regolari misurazioni, reporting e dettagliati analytics sui dati di consumo in cloud e del residuo.

Questo rende più semplice e tempestivo per le aziende identificare, ottenere e monitorare i servizi di cui hanno bisogno per le proprie applicazioni.

I clienti possono visitare il design del nuovo portale web su cloudplatform.sap.com per esplorare, testare, conoscere i prezzi e stimare l’utilizzo di SAP Cloud Platform per qualunque progetto innovativo, il tutto in un unico sito.

La migliorata versione di SAP Cloud Platform SDK per iOS fornisce una coinvolgente esperienza di lavoro mobile di tipo consumer arricchita da nuovi controlli e una maggiore interazione con l’ambiente di sviluppo integrato Xcode, così come una maggior integrazione con altre funzionalità di SAP Cloud Platform per offrire potenti app mobile per il mondo enterprise. La nuova versione supporta anche il consumo dei servizi di SAP Leonardo come ad esempio il riconoscimento delle immagini da un’app mobile.

Nuove app mobile per iOS

SAP ha, inoltre, introdotto due nuove app mobile per iOS. Si tratta di SAP Insurance Sales Assistant, che permette all’agente assicurativo di gestire efficacemente tutte le attività di vendita fornendo dati completi sui clienti con una vista a 360 gradi sulla posizione del singolo individuo e una sguardo sui principali indicatori di performance, mentre SAP Asset Manager sfrutta il digital core di SAP S/4HANA e SAP Cloud Platform come la piattaforma per l’Internet of Things per gestire gli ordini di lavoro, le notifiche, il controllo delle condizioni e il consumo dei materiali, la gestione dei tempi e l’analisi dei guasti.