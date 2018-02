È di Grafica Veneta la prima installazione europea di Océ ProStream1000

La nuova stampante a colori basata su tecnologia a getto d’inchiostro a modulo continuo Canon è stata installata presso l’azienda veneta

Per rispondere alle esigenze in un mercato in continua evoluzione, Grafica Veneta ha scelto di affidarsi a Canon per installare Océ ProStream1000, la nuova stampante a colori basata su tecnologia a getto d’inchiostro a modulo continuo.

Si tratta della prima installazione avvenuta in Europa, un primato che Canon festeggia insieme all’azienda italiana specializzata nel settore dell’editoria moderna, che ha scelto di affidarsi alla più avanzata tecnologia di stampa e competenza assicurata dall’azienda nipponica.

L’obiettivo è semplificare e ottimizzare il processo di produzione nella stampa di libri in bianco e nero e a colori. Un’eccellenza italiana, quella dell’azienda veneta, che guarda al futuro con attenzione e impegno. Lo dimostra la scelta di alimentare tutto il proprio fabbisogno energetico tramite energia solare, grazie all’impianto fotovoltaico installato sui 100.000 metri quadrati di tetto del proprio stabilimento.

Con una produzione che supera i 150 milioni di copie l’anno e copre l’intero ciclo produttivo di riviste e libri – dalla prestampa alla stampa sino alla legatoria e al confezionamento finale –, nel 2017 Grafica Veneta ha voluto affiancare alle macchine da stampa offset a foglio e rotative, già presenti in azienda, due nuove linee di stampa digitale a bobina Canon.

Da qui l’implementazione della Océ ColorStream 6500 Mono, stampante inkjet a modulo continuo per la stampa in nero e della nuovissima Océ ProStream 1000 per la stampa a colori. Grazie a queste soluzioni, Grafica Veneta intende migliorare il servizio offerto agli editori, assicurando tempi di stampa contenuti, riduzione dei magazzini e del rischio di reso a un prezzo competitivo, mantenendo una qualità uguale all’offset e potendo usare le stesse carte dell’offset.

In particolare Océ ProStream 1000, presentata in anteprima agli Hunkeler Innovation Days lo scorso febbraio e destinata a varie applicazioni editoriali fra cui la scolastica, manualistica e cataloghistica, si è rivelata la soluzione di stampa vincente grazie alla notevole velocità e alla altissima qualità di stampa in full color, su carte patinate, opache e lucide.

Entrambi i sistemi di stampa Canon Océ adottati da Grafica Veneta sono guidati dal front end Prisma, collegato a sua volta all’ambiente gestionale e di pre-stampa dell’azienda. In questo modo è possibile garantire una perfetta integrazione nel flusso di lavoro esistente e il passaggio dalla ricezione della commessa al prodotto stampato avviene in tempi brevissimi e con il massimo grado di automazione.