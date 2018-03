Panasonic porta la termocamera sui tablet rugged

Il Toughpad Panasonic FZ-M1 annunciato al MWC 2018 monta una termocamera Lepton FLIR, presto disponibile su altri prodotti della gamma

In occasione del Mobile World Congress 2018, Panasonic ha annunciato il Toughpad Panasonic FZ-M1, un fully rugged con tecnologia Thermal Imaging, progettato per acquisire ed elaborare immagini ovunque ci si trovi.

Dotato di sistema operativo Windows e di processore Atom Core o Intel Core di sesta generazione, il pratico dispositivo da 7’’ permette, così, grazie alla micro termocamera Lepton FLIR, di acquisire ed elaborare sul campo immagini termiche accurate, collegandole ad altre applicazioni line-of-business e aggiungendo metadati, come ad esempio codici QR.

Ideale per una vasta gamma di settori e applicazioni aziendali, l’ultimo nato nella famiglia dei tablet rugged Panasonic può essere utilizzata, oltre che negli impieghi più ovvi, come la ricerca del calore nel settore dei servizi d’emergenza e della difesa, anche in ambito industriale. Ad esempio, per il controllo e la quality assurance delle linee di produzione, ma anche negli ambiti utility e field service per manutenzione e riparazione, nonché nel settore del petrolio e del gas, dell’aviazione, automobilistico o delle costruzioni, per la gestione degli asset e la diagnostica.

L’applicazione di thermal imaging è stata progettata da Panasonic, contando sulla propria ventennale esperienza nel fornire soluzioni hardware e software a clienti business. Con le opzioni software Standard e Pro (licenza aggiuntiva), gli utenti possono rilevare punti ad alta o bassa temperatura, acquisire immagini o registrare video e aggiungere metadati alle immagini come i codici QR. Questa feature aggiuntiva permette di integrare le immagini con più applicazioni line-of-business utilizzando le funzionalità e la connettività del Toughpad FZ-M1.

La micro termocamera Lepton FLIR offre una risoluzione termica di 160×120 e ha un intervallo di rilevazione della temperatura che si estende da -20° a +400° C, con una precisione di più o meno 5 gradi.

Agli operatori sul campo, il device offre, infine, un’autonomia di 8 ore con possibilità di scegliere una batteria opzionale con durata fino a 16 oltre che alla funzionalità hot swap. Il display, leggibile anche in presenza di luce solare diretta, può essere utilizzato in modalità touchscreen, con una penna e anche indossando i guanti.

Chiudono il quadro una serie di opzioni di personalizzazione flessibili, che permette agli utenti di personalizzare il Toughpad FZ-M1 per configurarlo con lettore di codici a barre, porta seriale, 4G e Smartcard. Caratterizzato da un design fully rugged e privo di ventola, offre una resistenza alle cadute da un’altezza massima di 180 cm e certificazione IP65, pur essendo talmente compatto e leggero tanto da poter entrare in tasca.

Nel corso dell’anno, la termocamera sarà disponibile come opzione su ulteriori prodotti della gamma.