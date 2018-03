Supporto Adobe e un SDK per la tastiera CRAFT di Logitech

La tastiera top di gamma in casa Logitech ora ha anche il supporto per Adobe Lightroom Classic CC e un nuovo Kit di Software Development

CRAFT, la tastiera dotata di corona per il controllo creativo di Logitech incrementa e migliora le sue prestazioni da top di gamma grazie all’introduzione del supporto per Adobe Lightroom Classic CC e di un nuovo Kit per Software Development.

La prima novità annunciata permette alla tastiera di beneficiare della famosa applicazione di Adobe per photo editing, cui si aggiungono Adobe Reader DC per Windows, oltre che per Preview e Quicktime per dispositivi Mac.

La seconda permetterà a tutti gli sviluppatori di migliorare l’esperienza utente della tastiera, integrando nuovi e più specifici comandi alla corona per il controllo creativo e consentendo un accesso più immediato ai tool e alle app del pc.

Obiettivo: migliorare la sua compatibilità con le app più importanti e offrire maggiori possibilità di personalizzazione, per garantire un’esperienza utente molto più coinvolgente e creativa.

In tal senso, utilizzando Adobe Lightroom Classic CC con CRAFT, sarà possibile editare le proprie foto in modo veloce e con una maggiore fluidità dei movimenti. In un solo gesto, con la corona sarà possibile accedere a 11 tool di editing differenti, come ad esempio quelli progettati per la saturazione, il contrasto o l’ombreggiatura delle immagini.

Con il nuovo aggiornamento, l’utilizzo della corona sarà più intuitivo, rendendo l’esperienza utente più efficiente e creativa.

A sua volta, con il nuovo Kit di Software Development creato da Logitech gli sviluppatori avranno maggiori possibilità di incrementare le performance di CRAFT, grazie alla possibilità di accedere ad architettura di alto livello, linee guida al design e codici semplici, per creare plugin specifici per la Corona e rendendo l’esperienza utente sempre più efficiente.

Tutti gli aggiornamenti di CRAFT sono già disponibili su Logitech Options 6.8, scaricabile gratuitamente al link logitech.com/options.