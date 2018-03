EET distribuisce la qualità di VivoLink

Cavi che soddisfano le esigenze degli utenti AV professionali sempre all’avanguardia con le nuove tecnologie

A cura dello Studio NeuroMarketing MORE MARKETING SRL – titolare@mmarketing.it

EET Europarts, noto distributore europeo di prodotti tecnologici, è sempre alla ricerca di Brand di qualità che possano ampliare e completare il proprio portafoglio.

L’offerta Audio-Video di EET è ricca di prodotti professionali e altamente efficienti.

VivoLink è un brand nato e sviluppato sui concetti di qualità ed affidabilità, per soddisfare le esigenze e le richieste degli utenti AV professionali e garantire le elevate prestazioni degli impianti. Questo marchio offre un grande assortimento di cavi professionali di qualità per HDMI, DisplayPort, DVI, VGA, Minijack, RCA, USB, RS232, cavi per altoparlanti ed alimentatori.

Prodotto di punta, tra gli ultimi nati, è lo Switch a matrice 4 x 4 HDMI 2.0 4K@60Hz 4:4:4 8bit, un prodotto in grado di garantire performance davvero eccezionali.

Il successo di VivoLink è comprovato da professionisti del settore e da utenti di differente tipologia, proprio per la loro semplicità e funzionalità. EET riceve quotidianamente feedback da clienti soddisfatti dopo aver provato la qualità dei prodotti. L’affidabilità del mondo del PRO AV è essenziale ed EET Europarts assicura prodotti sempre all’avanguardia con le nuove tecnologie. Il punto di forza del Distributore danese e del suo Team di Product Management si manifesta proprio nelle migliori collaborazioni con i produttori delle più grandi marche.

VivoLink si afferma come Brand rinomato nel mondo AV PRO, rivelazione con i suoi switch ed extender av, ed EET è fiero di vantare un livello di qualità davvero ineguagliabile.

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

EET Europarts raccoglie tutte le informazioni dei cavi sul proprio sito.

L’intera gamma Vivolink è, invece, disponibile su https://it.eetgroup.com/b/VivoLink

Il nuovo catalogo Vivololink è scaricabile da questa pagina.

Chiunque preferisse ricevere la copia cartacea, può inviare una mail a info@eeteuroparts.it.