Vendite printing a rischio zero per i partner Datamatic

Il programma “One Click Order” realizzato con Digitronica Solution offre pacchetti d’offerta all-inclusive ai dealer

Si chiama “One Click Order” il nuovo programma realizzato da Datamatic in collaborazione con Digitronica Solution, unico distributore esclusivo di Servizi in Italia.

Si tratta di un programma assolutamente innovativo, che permetterà ai rivenditori di proporre al proprio cliente, in modo semplice e immediato, la soluzione di stampa più opportuna a un prezzo fisso mensile, omnicomprensivo.

Con estrema immediatezza, i rivenditori potranno, infatti, scegliere la soluzione “all-inclusive” di stampanti tradizionali o multifunzione, senza doversi preoccupare delle incombenze legate al pre e post vendita.

Collegandosi a un’apposita area del sito Datamatic, i dealer avranno la possibilità di scegliere, tra i diversi pacchetti disponibili, la soluzione che meglio si adatta alle esigenze del proprio cliente e selezionarla con un semplice click.

Sia che si tratti della fornitura di una stampante tradizionale sia di una multifunzione, il rivenditore potrà contare sul servizio di installazione fornito da Digitronica, che si occuperà di tutto ciò che è necessario per renderla immediatamente operativa, dal disimballo alla stampa delle pagine di prova, passando per l’installazione dei driver di stampa su 3 client. Ampie possibilità di scelta saranno, inoltre, disponibili sul fronte dell’estensione di garanzia e del numero di stampe incluse, che automaticamente andrà a generare la dotazione iniziale di toner in grado di soddisfare il volume di lavoro stimato.

Un apposito software di controllo remoto, inoltre, consentirà al rivenditore di ricevere alert quando il toner è in fase di esaurimento, evitandogli di essere colto impreparato nel momento in cui il cliente avrà necessità di ordinarlo.

Come riferito in una nota ufficiale da Pierangelo Brambilla, Office Enterprise Manager di Datamatic: «Grazie a One Click Order, i nostri Printer Specialist saranno in grado di rispondere ancor più rapidamente ed efficacemente alle richieste della propria clientela. L’opportunità di proporre i pacchetti all-inclusive che abbiamo preparato, infatti, oltre a consentire di vendere a rischio zero, solleverà i rivenditori da tutte le incombenze relative al pre e post vendita e permetterà loro di offrire un servizio di elevato valore con cui fidelizzare ancor più la propria clientela».