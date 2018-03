Citrix annuncia Ultimate Rewards Program

Il programma intende semplificare e razionalizzare il processo di registrazione degli incentivi

Col lancio di Citrix Ultimate Rewards, Citrix rinnova il suo programma di canale, già presentato a Milano in un evento dedicato, che si replicherà a Roma il 6 marzo.

Citrix Ultimate Rewards semplifica l’intero processo di partnership, ne garantisce la tracciabilità e razionalizza il sistema degli incentivi ( Citrix Advisor Rewards (CAR), CAR Plus, CAR Bonus, Opportunity Registration e Net New Partner-Sourced (NNPS) ) che, fino a ora, ha giocato un ruolo importante nello sviluppo dell’ecosistema di canale.

Grazie all’intelligenza artificiale, viene assicurata la coerenza dei processi decisionali e molte richieste possono essere gestite e approvate velocemente senza intervento umano.

Se fino a oggi i partner dovevano in media rispondere a 30 domande prima di poter chiudere un incentivo, con questo nuovo sistema non ne servono più di 9. Il numero di approvazioni automatiche al momento del lancio sarà tenuto cautelativamente basso, ma via via che l’Intelligenza Artificiale migliorerà, Citrix si impegna a espandere questa soglia, fino a quando la maggioranza delle registrazioni verranno approvate o rifiutate automaticamente.

“Siamo felici di presentare Citrix Ultimate Rewards – commenta Benjamin Jolivet, Country Manager di Citrix Italia -. Crediamo che questo programma sia una pietra miliare della nostra lunga storia, che da sempre ci vede come un vendor capace di mettere i partner al centro del business. I partner beneficeranno d’ora in poi di un minor grado di complessità in modo che possano focalizzarsi sulla possibilità di offrire un’esperienza utente di altissimo livello in una win-win situation dove entrambe le parti crescono insieme”.