Fortinet premia i migliori Partner 2017

Gli award Partner of the Year 2017 distribuiti in occasione di Accelerate 18

Fortinet ha premiato i migliori partner dell’anno con la consegna degli award Partner of the Year 2017, durante Accelerate 18, la conferenza globale annuale dedicata a partner e utenti.

Gli award riconoscono le migliori prestazioni in tema di vendite, customer experience, collaborazione e marketing nel campo della cybersicurezza da parte di distributori e reseller dell’azienda in tutto il mondo. In particolare per l’Italia, il riconoscimento come Fabric Partner of the Year 2017 va alla società ITI Innovazione Tecnologica Italiana.

I vincitori degli award Fortinet Partner of the Year 2017:

“Desidero congratularmi con i vincitori di quest’anno per i risultati ottenuti nel 2017 – commenta Ken Xie, fondatore, chairman of the board e CEO di Fortinet -. Si tratta di partner che hanno mostrato impegno nel fornire le migliori soluzioni di cybersicurezza e nel difendere i loro clienti da uno spettro di minacce sempre più avanzate. Vorrei inoltre estendere la mia gratitudine a tutti i nostri partner per la loro dedizione ed i risultati nel 2017. Lavorando assieme, abbiamo tutti contribuito in modo efficace a un futuro digitale più sicuro”.