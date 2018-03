Ready Informatica distribuisce StorMagic

L’accordo riguarda Italia, Malta e Svizzera Italiana

Ready Informatica, distributore a valore aggiunto di soluzioni per la virtualizzazione, lo storage e la sicurezza informatica, commercializzerà in Italia, Malta e Svizzera Italiana la gamma di storage iperconvergente di di StorMagic.

Prodotto di punta della società è StorMagic SvSAN, che elimina la necessità di una SAN fisica convertendo il disco, il flash e la memoria di due server in una SAN virtuale. La soluzione si presta all’implementazione su qualsiasi numero di sedi remote o filiali, nonché per progetti IoT che richiedono un ingombro It ridotto, oltre al tempo di attività e alle prestazioni necessarie per elaborare grandi quantità di dati nelle sedi periferiche di un’azienda.

I clienti tipici di StorMagic hanno distribuito attività IT in luoghi come negozi al dettaglio, filiali, fabbriche, magazzini e persino parchi eolici e piattaforme petrolifere. In tutte queste situazioni, SvSAN abilita piccoli cluster iperconvergenti all’insegna di semplicità e accessibilità. SvSAN si integra perfettamente con gli ambienti virtualizzati esistenti e consente l'implementazione e la gestione centralizzate di qualsiasi soluzione, da una a migliaia di siti, eliminando la necessità di personale IT specializzato dedicato in ciascun sito e riducendo significativamente i costi di gestione.

“La scelta di StorMagic è stata dettata da due motivazioni per noi importanti – dichiara Marco Lorefice, Direttore Marketing di Ready Informatica -. La prima è il posizionamento nella piccola media impresa con una soluzione semplice e a costi estremamente contenuti, la seconda è l’integrazione con i Citrix Cloud services. Siamo convinti che StorMagic diventerà un best seller anche in Italia così come sta accadendo nel resto di Europa e Stati Uniti”.

Ready Informatica inizierà il reclutamento dei nuovi partners di canale StorMagic, organizzando Webinar e Seminari nelle sedi di Casatenovo (Lecco) e a Roma.