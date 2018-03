AI e “all-screen design” nei nuovi smartphone ASUS

I nuovi ZenFone 5Z, ZenFone 5 e ZenFone 5 Lite presentati a Barcellona offrono un ricco set di funzionalità avanzate

In occasione del Mobile World Congress di Barcellona, il CEO di ASUS, Jerry Shen, ha presentato oggi la nuovissima famiglia di smartphone ZenFone 5 con un evento speciale presso l’Italian Pavilion.

La famiglia di nuovi device, che include i modelli ZenFone 5Z e ZenFone 5, si caratterizza per smartphone da 6,2” dotati di un comparto fotografico dual camera, ma soprattutto in grado di sfruttare la potenza dell’intelligenza artificiale.

Nello specifico, i nuovi ZenFone adottano un display all-screen che assicura un’ampia area di visualizzazione con un rapporto tra display e dimensione del dispositivo pari al 90%, pur mantenendo dimensioni ridotte e compatte, paragonabili a quelle di un comune smartphone da 5,5 pollici.

Il modello ZenFone 5Z è la versione di ZenFone 5 più evoluta in cui le performance sono assicurate dalla più recente piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 845 con Qualcomm Artificial Intelligence Engine (AIE), affiancato da ben 8GB di memoria RAM e 256GB di memoria ROM per prestazioni eccezionali ed esperienze di intelligenza artificiale senza pari.

ZenFone 5 è invece il primo smartphone disponibile al mondo ad adottare la più recente Qualcomm Snapdragon 636 Mobile Platform.

ZenFone 5 Lite è un elegante smartphone da 6’’ e rappresenta il primo device al mondo ad adottare un sistema a 4 fotocamere che integra una fotocamera ad alta risoluzione e una fotocamera grandangolare da 120° sia sul fronte che sul retro.

Non solo smartphone

Ad affiancare i prodotti presentati sul palco, nella demo area ASUS presso la fiera MWC18, c’erano anche il nuovo smartphone ZenFone Max (M1) e il notebook ASUS NovaGo.

Il primo vanta un display Full View da 5,5 pollici, una batteria da 4000mAh ad alta capacità, doppia fotocamera posteriore con lenti grandangolari da 120°, un pratico ed efficace riconoscimento del volto e delle impronte digitali.

ASUS NovaGo è, invece, un laptop convertibile, ultrasottile e ultraleggero alimentato dalla Snapdragon 835 Mobile PC Platform che adotta un modem Snapdragon X16 Gigabit LTE, che garantisce velocità di download fino a 3-7 maggiori rispetto alle velocità medie della banda larga, oltre ad integrare il supporto Wi-Fi 2×2 11ac e Bluetooth 5. L’elevata autonomia della batteria – in grado di estendersi fino a 22 ore di utilizzo ed oltre 30 giorni di standby – e lo slot integrato per Nano SIM garantiscono una connettività ininterrotta ovunque ci si trovi. In più la funzionalità di ricarica rapida, assicura fino a cinque ore di autonomia con una carica di soli 15 minuti.

NovaGo definisce una nuova generazione di notebook progettati per utenti tecnologicamente evoluti, consapevoli delle nuove ed incredibili opportunità per essere sempre connesso, progettati per assicurare la più familiare esperienza d’uso Windows, incluso tutte le nuove funzionalità quali Windows Ink, Windows Hello e Cortana, velocità di connessione ultra rapida ed un’eccezionale efficienza energetica.