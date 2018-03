Ottieniaiuto.it offre terapia on demand e as a Service

Il portale, nato per offrire supporto online in ogni luogo, in qualsiasi momento, propone sedute terapeutiche come servizio in abbonamento

La startup italiana Ottieniaiuto.it sta portando sul mercato di casa nostra un modello già collaudato all’estero per rendere la consulenza professionale accessibile a chiunque.

Chi accede al sito della società può, infatti, inserire in un apposito modulo una richiesta di aiuto per affrontare ansia, depressione, rabbia, paura, insicurezza, stress, problemi relazionali. Un malessere che interessa oltre 17 milioni di connazionali solo nel nostro Paese.

Analizzata tramite algoritmo la richiesta, il team di Ottieniaiuto.it trova il giusto consulente con il quale l’utente inizia a scambiare messaggi gratuitamente per quarantotto ore, così da valutare se sta ricevendo un supporto efficace.

Dopo questo arco di tempo, lo stesso utente può decidere se pagare per il piano mensile o meno.

Il tutto a un costo di trenta euro a settimana per consulenze illimitate tramite telefonate, messaggi o chat dal vivo anche in forma anonima, usando un nickname, contro i 75-120 euro mediamente corrisposte per una sola seduta faccia a faccia.