Per Epson i multifunzione devono essere anche belli da vedere

Cresce l’offerta di soluzioni compatte, con molteplici possibilità di connessione e caratterizzate da un design elegante

Nati per offrire funzionalità al top, i nuovi modelli multifunzione Epson si caratterizzano per il design compatto ed elegante, studiato per integrarsi nell’arredamento circostante, a casa come in ufficio.

Da qui la proposta di 4 nuovi modelli – XP-5100, XP-5105, WF-2860DWF e WF-2865DWF – che a partire da aprile saranno disponibili sul mercato per offrire numerose funzioni intuitive e molteplici possibilità di connessione.

Tra i nuovi modelli della gamma Epson, vi sono sia soluzioni ad alte prestazioni ideali per stampare a casa documenti di tutti i giorni (XP-5100 e XP-5105) sia 4-in-1 professionali (WF-2860DWF e WF-2865DWF), adatti soprattutto per chi lavora in remoto, da casa o in un piccolo ufficio.

Tutti e quattro i multifunzione si inseriscono perfettamente in qualsiasi ambiente, unendo un design compatto ed elegante alla funzionalità del display LCD da 6,1 cm e dell’intuitiva interfaccia utente.

Oltre ad avere un prezzo di acquisto conveniente, questi multifunzione offrono anche un risparmio nel lungo periodo se utilizzati insieme alle cartucce XL, che consentono di stampare un elevato numero di pagine. Convenienti e facili da utilizzare, i quattro nuovi modelli offrono una serie di utili funzioni, tra cui la stampa fronte/retro in formato A4 e il vassoio carta a caricamento frontale da 150 fogli. I modelli WF-2860DWF e WF-2865DWF sono anche dotati di un alimentatore automatico di documenti e della testina di stampa PrecisionCore per una maggiore efficienza e velocità.

Connessione all’insegna della flessibilità

Non ultimo, i multifunzione Epson riducono al minimo anche i grovigli di cavi, per una postazione sempre ordinata, grazie alle opzioni per stampare da qualsiasi punto della casa sfruttando la connettività Wi-Fi oppure utilizzando il Wi-Fi Direct per inviare stampe dai dispositivi compatibili senza che sia necessaria una rete wireless.

Per una versatilità ancora maggiore, Epson offre una serie di soluzioni e applicazioni gratuite per la stampa da mobile, come ad esempio lapp Epson iPrint per la stampa e la scansione in modalità wireless all’interno della casa mediante un dispositivo mobile. Ideale per chi si sposta sempre, Epson Email Print consente invece di stampare da qualsiasi luogo semplicemente inviando via e-mail i file alla stampante.

I modelli WF-2860DWF e WF-2865DWF offrono anche connettività Ethernet e NFC, che consente di connettersi al multifunzione e di stampare un documento semplicemente avvicinando un dispositivo Android compatibile.