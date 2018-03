Politecnico più tech grazie a Lenovo

Firmato accordo per l’istituzione di sconti sull’acquisto di servizi e prodotti quali workstation, pc e convertibili

Lenovo fornirà a dipendenti e studenti del Politecnico di Milano sconti ed estensioni di garanzia su un’ampia gamma di workstation, PC e convertibili 2-in-1. Si tratta del primo accordo di questo genere stipulato in Italia da Lenovo con un Ateneo pubblico e si inserisce nella più ampia strategia dell’azienda a supporto del mercato Education.

In particolare, questo accordo rafforza ulteriormente l’impegno di Lenovo a sostenere le discipline e le facoltà cosiddette STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Coerentemente con il proprio impegno a sostenere la diversity, infatti – sia essa etnica, di genere, culturale o/ed educativa – Lenovo sostiene le iniziative volte a migliorare l’istruzione STEM in particolare delle ragazze e dei gruppi sociali tendenzialmente sottorappresentati: questo non solo per le ovvie implicazioni nell’ambito dell'immigrazione e della lotta alle disparità di genere, ma più in generale anche per incrementare la competitività in campo scientifico e tecnologico del nostro Paese.

L’accordo di Lenovo con il Politecnico – condotto attraverso il proprio Partner di canale di vendita C2, specializzato nel mondo della didattica – ha durata di un anno e prevede diversi livelli di sconto su prodotti e servizi quali estensioni di garanzia su laptop, workstation e convertibili, e corsi di lingue straniere acquistabili in bundle con il convertibile Lenovo Yoga Book. La convenzione è aperta a tutti gli studenti e dipendenti del Politecnico, personale ausiliario e docenti.

Tra i prodotti di Lenovo interessati alla convenzione, studenti, docenti e personale del Politecnico potranno scegliere la soluzione ideale in un’ampia gamma di macchine, dal notebook alla workstation, fissa o portatile, passando per i desktop.